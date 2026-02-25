松木玖生が英2部初ゴール含む2得点の大暴れ!! サウサンプトンは後半途中で4点をリード
サウサンプトンのMF松木玖生が今季リーグ戦初ゴールを記録した。
24日に開催されているEFLチャンピオンシップ(イングランド2部)第34節でサウサンプトンはQPRをホームに迎えた。先発出場を果たした松木は、1-0とリードした前半45+3分に魅せる。
FWレオナルド・サイエンツァが蹴り出した左CKに反応すると、ヘディングで合わせてネットを揺らして英2部初ゴールを記録。さらに後半5分には、サイエンツァがPA内から放ったシュートのこぼれ球を左足で蹴り込み、自身2点目をマークした。
なお、試合は後半14分の時点でサウサンプトンが4-0とリードしている。
