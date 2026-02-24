2月24日 配信開始

「泣き叫ぶ雁」

2P Gamesは、SteamにてPC用アドベンチャー「泣き叫ぶ雁」およびPC用シミュレーション「夜明けの笛吹き者」の体験版の配信を本日2月24日より開始した。

「泣き叫ぶ雁」は明末の乱世を舞台にしたテキストアドベンチャーゲーム。販売中の「飢えた子羊」の制作陣がおくる正統続編で、本作のおよそ13%をプレイできる体験版の配信がスタートした。本体験版では製品版の一部要素が実装されていないものの、中国語のボイスなどを収録。4月に発売予定の本作をお試しプレイできる。

同じく体験版の配信が開始された「夜明けの笛吹き者」は農業シミュレーションゲームで、錬金術師として店の経営なども行なうことになる。可愛らしいキャラクターも多数登場するが、成長する作物は人体の一部を思わせる見た目のものも存在。ストーリーとシミュレーション経営が交差する展開が楽しめる。

【泣き叫ぶ雁 | トレーラー】【夜明けの笛吹き者礀トレーラー】

