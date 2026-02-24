好きなものをお腹いっぱい食べられるビュッフェ。中でも、今、体に優しいヘルシーメニューにこだわったランチビュッフェが女性たちに大人気なんです。



ここは地元で採れた新鮮野菜を、揚げたての天ぷらでいただけるライブキッチンが大人気。さらに、今だけの限定企画、野菜たっぷりのご当地グルメも食べ放題。



（客）

「お野菜もシャキシャキしていて新鮮でおいしいです」





（客）「出来立ての天ぷらが食べられるのがすごく魅力。常連です」このビュッフェでは、旬の野菜を使用した驚きの「創作ヘルシーグルメ」が盛りだくさん。さらに、健康茶が飲み放題の“お茶バー”飲み物まで体に優しい気配りが。（客）「おいしいです。どれもクオリティー高くて」（客）「罪悪感が無くていいね。たくさん食べてもね」「every.life」は、健康志向が高まる中、野菜たっぷり、ヘルシーメニューで癒やされる、体に優しいお得なランチビュッフェを大調査します。近年高まる「健康志向」。その行動ついて聞いた調査では、「野菜を多く食べる」「バランスよく食べる」と回答した人がとても多く、ヘルシーな食事を心がけていることがわかります。そこでまず向かったのは、静岡市駿河区の閑静な住宅街にあるビュッフェレストラン「ぶどうの丘 草薙」。広々とした明るい店内は、ファミリーや女子会など様々なシチュエーションで楽しむことができます。平日のランチビュッフェは開店と同時にこの賑わい。そんな「ぶどうの丘」のコンセプトは？（ぶどうの丘 草薙 上坂 靖 店長）「地元の農家さんから有機野菜を仕入れさせていただきまして、そちらを体に優しい、ヘルシーでアイデアの詰まったお料理を提供することがモットーとなっております」「ぶどうの丘「は、とにかく野菜がおいしいと評判のお店。ここはサツマイモにオリジナルのキャラメルソースを合わせたキャラマヨサラダに、旬の食材を生かした青菜の香味和え。そして、野菜たっぷりの煮しめなど人気メニューが盛りだくさん。さらに、「ぶどうの丘」と言えば…。（ぶどうの丘 草薙 上坂 靖 店長）「こちらがうちの一番人気のコーナーとなっております、揚げたての天ぷらが食べられるということで、こちらは常時いろいろなお野菜が入ってきていますので、人気となっております」客の目の前で調理し、揚げたてを提供するライブキッチン。地元の新鮮野菜を中心に約7種類の野菜を天ぷらに。実はその中には驚きの食材も…。（ぶどうの丘 草薙 上坂 靖 店長）「こちらが長寿草といってビタミンが豊富な沖縄の葉っぱなんですけど、知る人ぞ知るでだいぶ人気となっております」長命草は沖縄の野菜で、栄養価が高いと今、注目されているんだそうです。その他、ブロッコリーに似たスティックセニョールなど珍しい野菜も季節に応じて入荷。旬の野菜を天ぷらで、食べ放題。揚げたてサクサク、これは贅沢です。さらに、お客さんに喜んでもらおうと約2か月に1度、フェアを開催。今回の企画はというと…？（ぶどうの丘 草薙 上坂 靖 店長）「信州と甲斐ということで、川中島の戦いをモチーフに再現してみました。」その名も「甲斐の国と信濃の国グルメ合戦」普段、なかなか食べることの出来ない、山梨と長野のご当地グルメが味わえる企画です。中でも人気なのが、野菜がたっぷり入った山梨の「ほうとう」や、鶏レバーや砂肝、キノコなどを煮込んだ鶏モツ煮も大人気。一方、長野は名物の「信州そば」や伝統料理の「山賊焼き」など、本場の味を再現したというこだわりのメニューを味わうことができるんです。この「ぶどうの丘」はケーキなどのスイーツやドリンク飲み放題などがついて、平日ランチのお値段はたっぷり120分で2480円ととってもお得です。（客）「お野菜が多くていいなと思いました」（客）「お野菜もシャキシャキしていて新鮮でおいしいです。満足です」（客）「気にしなくてもバランスのとれたごはんが食べられるのかなと思ってうれしいですね」（客）「お野菜もとれるし、出来立ての天ぷらが食べられるのがすごく魅力。常連です」地元の新鮮野菜がたっぷり食べられて、ご当地グルメも味わえるビュッフェ。おすすめです。続いては、浜松市浜名区の「旬菜創作ビュッフェ 露菴 浜松店」。「露庵」は全国に9店舗を展開し、静岡県内には、ここ浜松店のみ。夜はしゃぶしゃぶの食べ放題が大人気のお店ですが、ランチもヘルシーでとても魅力的なんです。（露菴 浜松店 永井 俊幸 店長）「野菜を多く使ったメニューを中心に、極力店内で調理をすることを心がけております。家ではなかなか作らない料理や、工夫されているお料理、『露菴』らしさいうものを中心に考えています」「露菴」らしさとは体に優しいオリジナルの創作料理。ここで、「露庵」の人気創作メニュー トップ3をご紹介。まずは。（露菴 浜松店 永井 俊幸 店長）「『キャロットドルチェ』をおすすめしております。甘くやわらかく炊いたニンジンに特製のミックスベリーソースをかけて甘酸っぱく仕上げております。野菜なんですけど、デザートに近いコンセプトのメニューです」続いては、この季節限定メニュー。だしのきいた大根のおでんですが露庵の創作おでんは、ポルチーニ茸のクリームソースをかけていただきます。和のおでんが一気にフレンチメニューに大変身する体に優しい逸品です。そして「露庵」を代表する定番メニューが！？（露菴 浜松店 永井 俊幸 店長）「『レンコンのスパイシー唐揚げ』があります。普段は食べない縦切りのレンコン使って揚げていますので、繊維の食感を残すことによって、普段とは違う食感が楽しめると思います」縦切りのレンコンに香辛料を利かせたオリジナルのスパイスをまぶし揚げた「蓮根のスパイシー唐揚げ」。この味と食感が病みつきになると大人気なんです。体に優しいのは、食べ物だけではありません。食べる前に飲むと「血糖値の急上昇の予防」に効果があるといわれる食前酢も用意されています。さらに店長が向かったのは？（露菴 浜松店 永井 俊幸 店長）「こちらなんですが、16種類のお茶バーになります。定番の煎茶、アールグレイなど含めティーポットにお好みのお茶を入れていただき、お楽しみいただけます」茶葉から味わえる「お茶バー」は期間限定で変わるオリジナルのお茶もあり、「飲み物でも体に優しく」を意識しているんです。その他にも、自社製造のスイーツももちろん食べ放題。また、体のバランスを整えるランチ限定のシリアルも、とても充実。「露庵」の平日ランチビュッフェは2300円と、これまた破格。しかも、時間無制限で楽しめます。（客）「おいしいです。どれもクオリティーが高くて、すごく全部おいしいです」（客）「お野菜使ったいろいろな料理が多かったり、ここに来て、手軽にいつもと違う味のものを食べられるのはうれしいですね」この、バドミントン仲間たちに聞いてみると？（客）「ヘルシーで…」（客）「罪悪感が無くていいですね。たくさん食べてもね」体に優しくおいしい料理をお腹いっぱい楽しめるビュッフェ。皆さんくれぐれも食べ過ぎにはご注意を。