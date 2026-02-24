京都サンガF.C.のFWマルコ・トゥーリオが見せた超絶パス

J1京都サンガF.C.は2月22日、明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第3節アビスパ福岡戦に臨み、2-0で勝利した。

この試合に先発した京都FWマルコ・トゥーリオが美しいアウトサイドパスを披露。魔法のようなパスに「見事な判断とパス技術」と注目を集めている。

後半13分に右サイドからペナルティーエリアにドリブルで侵入したトゥーリオは、右足アウトサイドで逆サイドへパスを展開。相手選手2人の間を通すと、後方からPA内へ走り込んだDF福田心之助の足元に収まり、左足で枠内シュートを放つも、福岡GK小畑裕馬に惜しくもセーブされた。

トゥーリオは2023年12月にAリーグ（オーストラリア1部相当）のセントラルコースト・マリナーズから京都に完全移籍で加入。昨季はリーグ戦18試合7得点4アシストと持ち前の技術の高さで存在感を示した。

ブラジル人FWがチャンスを演出したアウトサイドパスに京都公式Xが「魔法使いマルコ・トゥーリオ 空間を操るアウトサイドスルーパス」と綴り動画公開すると、ファンが反応。「見事な判断とパス技術」「魔法使い」「意思疎通は素晴らしい」「そっちか！って騙された」「全部が美しい」「巧みな選手」「凄かったわ」とコメントが並んだ。（FOOTBALL ZONE編集部）