ユニクロ「ヒートテック靴下」4種を履き比べした結果！SNSで大バズり中のアイテムも
靴下を履いているのに、足がひんやり寒い――。そんな時は、靴下用のカイロを貼る、靴下を重ね履きするなどして温めるのもいいのだけれど、靴の中がゴワゴワして気になること、ありますよね。
そこで注目したのが、“体を暖かく保つ機能性インナー”でおなじみ、ユニクロのヒートテックソックス。SNSで話題沸騰中のルーズソックスのほかにも、デザインの異なる3種類を履き比べてみました！
◆SNSで大バズリ中！「ヒートテック ルーズソックス」
まずは、今回の大本命でもある「ヒートテック ルーズソックス」から。
昨年2024年の冬には、人気のあまり在庫切れしていたこともある「ヒートテック ルーズソックス」は、保温性はもちろん、あの“懐かしのルーズ感”が今っぽくアップデートされていて、今年もSNSで人気が爆発中なんです！
「ヒートテック ルーズソックス」590円／税込
カラー：09 BLACK
サイズ：WOMEN 23-25cm
素材：アクリル45％、ナイロン20％、レーヨン16％、綿13％、ポリエステル4％、ポリウレタン2％
生地の厚み：厚い
ソックスのフィット：ゆったり
抗菌防臭機能：有
アラフォーの筆者は、ルーズソックス現役世代。なじみのあるホワイトと迷ったけれど、落ち着いた印象で履けそうなブラックを選びました。
◆履き口は、ゆったりした設計
クシュクシュ部分に余裕を持たせた状態で履くと、くるぶしから約10cm上の長さになります。ほどよくクシュッとしたボリューム感とフィット感のどちらもあって、スースーしにくいです。ヒートテック機能ナシの「ルーズソックス」と比べると、生地が少し硬めな印象を受けるかも。
足底部分は、パイル仕様の厚手素材で一般的な靴下よりモコモコ感があります。冬用ソックスは、この厚みが心強いんですよね。歩いていてスニーカーの中でうっすら汗ばんだ時、汗が引いた後も、足が冷たくなりにくいところがさすがヒートテック！
足もとのさりげないボリュームは、コーディネートのアクセントになるだけでなく、足首をスッキリ見せてくれます。
ヨガ用のレギンスを履く時は、スニーカーとのすき間が寒かったのでいい感じにカバーできてうれしい……。ファッションを楽しみたいけれど、足もとの冷え対策もしたい時に大活躍です。
◆スニーカー合わせで出番が多い「ヒートテック ショートソックス」
次は、スニーカーを履く時にちょうどいいショート丈のソックス「ヒートテック ショートソックス」です。
筆者が外出時に靴下を履く時、ほとんどがショート丈です。ヒートテック機能が付いたショート丈ソックスって意外とないので、見つけた瞬間即買いでした。
「ヒートテック ショートソックス」590円／税込
カラー：00 WHITE
サイズ：WOMEN 23-25cm
素材：アクリル44％、ポリエステル23％、レーヨン16％、綿13％、ポリウレタン3％、ナイロン1％
生地の厚み：やや厚い
ソックスのフィット：普通
抗菌防臭機能：有
手に取ってみて感じたのは、一般的なショート丈ソックスと比べて全体的に厚みがあり、モチッとしていること。
足底部分はパイル仕様で、履き心地はふんわり。“HEATTECH”の刺繍があるから、ほかの靴下と間違えにくいところも地味にありがたいポイントです。
◆かかとが靴擦れしやすい人にも安心！
24cmサイズの筆者の場合、フィット感は強すぎず弱すぎず――。履いていると、手のひらで足を優しく包んで温めているような感覚がして、ジワジワ心地よくなってきます。
冷えやすい足先まで厚めのパイル生地が使われているから、足指の冷たさが気になる人にもよさそう。
シンプルな白い靴下だけれど、生地感がしっかりしているから安見えしないところも〇。
