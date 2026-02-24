この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「30代経営者 お給料いくらですか？」と題したショート動画を公開。雪降る街中で出会った32歳の経営者・まいてい社長に直撃し、年商や役員報酬、起業の経緯について聞き出した。



動画は、まいてい社長が自身の経営する会社について語る場面からスタート。飲食店専門の求人サイト「グルスタ」を運営しているという彼は、「会社の調子は？」と問われると「絶好調です」と即答した。さらに「年商は？」との質問には、真顔で「150兆円ぐらい」とボケてみせた後、「本当は今期6～7億円」と訂正。設立3期目にして急成長を遂げている実情を明かした。



話題は起業の経緯へ。元々はプロ野球選手を目指していたが、夢を社長に切り替え、大手人材会社マイナビでの営業経験を経て独立したという。「独立は怖くなかったか？」との問いには「自信しかなかった。人生誰にも取られたくない」と力強く断言。気になる懐事情については、役員報酬が「3000万円くらい」、貯金は「数千万円」と赤裸々に告白し、最近買った一番高いものは1000万円の車「ディフェンダー」だと語った。



また、起業当初は事業内容すら決まっていなかったが、「いけるやろ」という根拠のない自信でスタートしたエピソードも披露。「起業は準備したほうがいいか？」という質問に対しては、「準備する必要はない。すぐやってください。迷う必要はない」と、若者へ向けて行動の重要性を説いた。最後は「2030年までに1000億円企業を作る」と大きな野望を語り、インタビューを締めくくった。