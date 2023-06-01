¸µÀ¾Éð¥É¥é1¡¦¸µ³ÚÅ·¥É¥é3¡¦¸µÃæÆü¥É¥é4¤âÆþÃÄ¡Ö»°¶¨¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¹Å¼°ÌîµåÉô¡×È¯Â¡¡µµß·¶³Ê¿´ÆÆÄ¡Ê¸µÃæÆü¤Û¤«¡Ë¡ÖÁÏÉô1Ç¯ÌÜ¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¡¢¹Ô¤±¤ë¡×¡Ú²¬»³¡Û
¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Áー¥à¤¬ÃÂÀ¸¡¡Î¨¤¤¤ë¤Î¤Ïµµß·¶³Ê¿´ÆÆÄ
º£·î¡¢²¬»³¤Ë¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î´ë¶È¥Áー¥à¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Î¤¦¡Ê23Æü¡Ëµ¼Ô²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¡¢´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤é¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¼çË¤¸õÊä¤Ï¸µÀ¾Éð¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö1¡×
¡Ê»°¶¨¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¹Å¼°ÌîµåÉô¡¡µµß· ¶³Ê¿´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¿´µ¡°ìÅ¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢Áª¼ê¤ÎÊý¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Î³¤¾¤í¤¤¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î30¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÏÉô1Ç¯ÌÜ¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÁí¹ç·úÀß¶È¡¦»°¶¨¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢¼Ò²ñ¿Í¹Å¼°ÌîµåÉô¡Ö»°¶¨¥°¥é¥ó¥Ïー¥Ä¡×¤Ç¤¹¡£º£·î¡¢ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁÃæ¹ñÃÏ¶èÏ¢ÌÁ¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¡¢Àµ¼°¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô½Ð¿È¤Îµµß·¶³Ê¿¤µ¤ó¡£µµß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢Èþºî»Ô¤Î¥·¥ç¥¦¥ï¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµµß· ¶³Ê¿´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»°¶¨¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤¤¤¤¥¹¥¿ー¥È¤È¡¢Áá¤¯Á´¹ñ¤Ë¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤é¤·¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤¢¤Î¥×¥íÌîµå·Ð¸³¼Ô¤Î¡Ö¼çË¤¡×¤¬¥Áー¥àÆþ¤ê
¥Áー¥à¤Ï¡¢30¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ç»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå·Ð¸³¼Ô¤â¡£
¡ÊÅÏÉô ·ò¿ÍÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤´¾Ò²ð¤ËÍÂ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÅÏÉô·ò¿Í¤Ç¤¹¡×
2020Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢À¾Éð¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÆâÌî¼ê¡¦ÅÏÉô·ò¿ÍÁª¼ê¡Ú²èÁü③¡Û¡£
²ñ¸«¤ÇÅÏÉôÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÇØÈÖ¹æ1¡×¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü④¡Û¡£
²¬»³½Ð¿È¤Î¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê2¿Í¤â¡ÊÁÒ¾¦¡¦ÁÒ¹©½Ð¿È¡Ë
¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏ¸µ²¬»³¤«¤é¤Ï¡¢ÁÒÉß¾¦¶È¹â¹»½Ð¿È¡¦¸µ³ÚÅ·¤Î°úÃÏ½¨°ìÏºÅê¼ê¡Ú²èÁü⑤¡Û¡£
ÁÒÉß¹©¶È¹â¹»½Ð¿È¡¦¸µÃæÆü¤ÎÊ¡Åç¾ÏÂÀÅê¼ê¡Ú²èÁü⑥¡Û¤é¡¢Àº±Ô¤¿¤Á¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÉô·ò¿ÍÁª¼ê¤Î·è°Õ¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤é...¡×
ÁÏÉô1Ç¯ÌÜ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÅÏÉô ·ò¿ÍÁª¼ê¡Ú²èÁü⑦¡Û¡Ë
¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤éÅÔ»ÔÂÐ¹³ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê»°¶¨¥¯¥ê¥¨¥¤¥È ÌäÅÄ ÌÀ¹° ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ú²èÁü⑧¡Û¡Ë
¡Ö¤Ê¤Ë¤Ö¤ó¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£º£È¯Â¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²¬»³¤ÎÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤È¡×
»°¶¨¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Î½é¤Î¸ø¼°Àï¤Ï¡¢Íè·î³«¤«¤ì¤ë¼Ò²ñ¿Í¡¦Âç³ØÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤Ç¡¢²¬»³¾¦²ÊÂç³Ø¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£