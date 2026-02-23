リーグ戦５点目を奪取！オーストリア強豪の日本人MF、現地メディアの評価は？
現地２月22日に開催されたオーストリア・ブンデスリーガ第20節で、北野颯太、川村拓夢、チェイス・アンリが所属する同国の強豪レッドブル・ザルツブルクはアウェーでLASKと対戦。５−１で快勝し、首位をキープした。
川村とチェイス・アンリはメンバー外となったなか、この一戦に４−３−３のインサイドハーフで先発した北野は、37分にチームの３点目を奪取。ケリム・アライベゴビッチのパスをエリア内で受けると、倒れこみながら右足でシュートを放ち、ゴールネットを揺らしてみせた。その後、67分までプレーしてベンチに下がった。
現地メディアの『Kronen Zeitung』は採点記事で、昨年11月のSVリート戦以来となるリーグ戦５ゴール目を決めた21歳のMFに「４点」（評価は６が最高、１が最低）を与え、以下のように評した。
「彼のボールロストが、もう少しで相手の同点ゴールに繋がるところだったが、それ以外ではプレーする喜びに満ち溢れており、３−１とするゴールを決めた」
昨年の11月に続き、３月シリーズでの日本代表入りを目指す若武者が、目に見える結果でアピールした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
