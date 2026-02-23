【超かぐや姫！】劇場公開記念舞台挨拶レポート！
大ヒット上映中＆Netflixにて世界独占配信中のオリジナルアニメーション『超かぐや姫！』。2月22日（日）に開催された劇場公開記念舞台挨拶のレポートが到着した。
待望の劇場公開から2日経った2月22日（日）、都内映画館で劇場公開記念舞台挨拶が実施され、声優を務めた夏吉ゆうこ、永瀬アンナ、早見沙織、入野自由、そして山下清悟監督が登壇。劇場での公開をファンの方々と祝った。また、新プロジェクトである「ツクヨミ感謝祭」の開催が発表され、会場は大いに盛り上がった。
先月からNetflixにて配信中の『超かぐや姫！』。ご覧いただいた方のたくさんの声が後押しになり、2月20日（金）から劇場公開が実現。2月22日（日）には夏吉ゆうこ、永瀬アンナ、早見沙織、入野自由、山下清悟監督が登壇し、大きな歓声と共に舞台挨拶が開催された。
月からやってきた謎の少女・かぐや役の夏吉は開口一番「かぐやっほー！！ よろしくお願いします！」と劇中さながらの天真爛漫さを炸裂。終始笑顔の絶えないイベントとなった。
本作は新情報が発表される度にSNSトレンドに上がるということでも大きな話題を呼んで
いる。また、映画館の上映席が連日ほぼ埋まる盛況ぶりだ。配信開始から1カ月経ち、反響を夏吉に聞くと「本当に毎日幸せな反応や感想を、SNSを通してたくさんいただいてまして。まさかここまでとは！ という気持ちです。アフレコしている段階から、仮の映像だけでも ”これはきっとすごいものができてしまう…！” と予感していました。改めて公開されて、皆さんの反響がもう、本当に嬉しい。ありがたいです」と感謝しきれない様子。
永瀬は印象に残っている感想を聞かれ「いろんな方から、それこそ声優さんだったり、別作品のスタッフの皆さんとかに『超かぐや姫！』すごいね！ っていう話をたくさんいただいて。私自身、完成版を観させていただいた時に、愛おしくって幸せな気持ちになりました。皆さんと同じ時間を共有できてすごく嬉しかったです」と喜びを噛み締め、早見は「映像としても最高だし、音楽も。声もそうだし、いろんなものを含めて、観てくださった方、そしてこういった作品が世に生まれたことへの感謝、ひいては監督への感謝になると思うんですが、『超かぐや姫！』という作品が令和のこの世の中に誕生してくれてありがとうと、誕生から感謝される作品だなって思っています。皆さんを作品の中心核の部分に引き込んでくれるだけの引力がある作品が生まれているんだなということにびっくりしています」と作品の力に驚きを隠さない。
続いて入野は「さっき監督と話したんですけど、やっぱりアニメーションってすごく作るのに時間がかかるんです。この1秒をアニメーターの人が1枚1枚丁寧に描いて。膨大な時間と作業がこの形になって、そこからこういった反響をいただいて。観ていただいた皆さん、盛り上げてくださっている皆さんにも感謝ですし、このように一番いい形で、監督はじめアニメーターの方、この作品に関わったスタッフの皆さんが歓喜を迎えられたこと、そしてその作品に自分が参加させていただいたということが何より本当に嬉しいです」とここまで作品に携わった方々を労った。
そして山下監督「公開前には仲間内から ”独占配信（だと結果を出すの）は難しいなんじゃない？” ということをかなり言われていました。だからこそ、どういう風にしたらより多くの方に観ていただけるのかをかなり考えてきました。それは自分だけじゃなくて、プロデューサーもツインエンジンの宣伝広報の方もみんな巻き込んで考えていった部分でした。配信の前に色々なLive2Dの動画や『歌ってみた』の動画で出していった時に結構反響があって、その時点でもすごく驚いていたんですよね。 ”こんなことになるなんて！” とすでに思っていたところから配信がスタートして、それから皆さんの反響をいただいて、 ”え！ こんなに！！” とまたみんなで喜んでいたら、『ray 超かぐや姫！Version』のMVが出たあたりでさらに想定以上の反響があって。そして劇場公開があって ”また！” みたいな感じで、何回驚けば気が済むんだ！？ という状態です」とコメント。監督をはじめスタッフ全員が驚きと喜びを隠せない様子だ。
本作はストーリーの後半に驚きの展開が用意されていることもあり、何回も観るというリピーター勢も大変多い。当日も、半数以上が4回以上、中には5回を超えて鑑賞したという猛者も足を運んでいた。何度観てもさまざまな味が出てくる本作。 ”ここに注目していただく
と、また一層楽しめるんじゃないか？” というポイントやシーンを聞いた。夏吉が「何回も観てくださっている方も多い中で、きっと今日初めて観たよ！ という方もいらっしゃるかなと思うんですけど、最初は映像の凄さだったりとか、音楽とか音響のすごさに圧倒される方がいらっしゃるかと思うんですが、2回目3回目って観ていくと何気ない日常のシーンとか、普段の彩葉とかぐやの生活の中の ”これってこういう意味だったんだ！” という発見もそうですし、何気ない日常パートすら愛しくなる楽しみ方もできます。私個人としてはヤチヨのお芝居の一言一言がすごく心に刺さってくるんです。本当に、この物語って8000年前からあったんじゃないかな？と思うぐらい。元々あった曲や音楽のカバーもあるのに、まるでこの『超かぐや姫！』の物語そのままを歌詞が表してくれているんじゃないかと思うくらい、見るたびにいろいろな楽しみ方ができるので、映像に慣れてきたらぜひ細かいセリフにも着目してくれたら嬉しいなと思っています」
永瀬は「ネット界隈で人気だったものをふんだんに取り入れていると思うんですけど、気づいた方いらっしゃるのかな？ 私、夏吉さんに話を聞いてすっごくびっくりしたことがあって。最初の方で駄々をこねる時に、ニコニコ動画の音で駄々をこねているんです。これ、私知らなくって！ ニコニコ動画取り入れてたんだ！ と思って私すごく感動して！」と明かし、共演者を驚かせる小ネタを挟んでいた夏吉。これは台本にも書かれていなかったアドリブ。「バレないかな？ って思ってやったらそのまま通ったんです。あの文化が分かる者としてはひっそりそういうのを入れていきたいなと調子に乗ってしまったのですが、配信に乗った時これは後から怒られが発生するんじゃないか？ と思ってました。気づいてくれて嬉しいです！」と茶目っけたっぷりな夏吉。早見は何回観ても涙が出るのは『Ex-Otogibanashi』のライブシーンだと話した。監督はこのシーンについて「早見さんのライブ収録をやった際、明らかに早見さんの感情が乗っていたので足したんです。あの部分を聞いて僕かなり泣いてしまったので、絶対これはやろうっていうことにしました」と明かした。
当日は重大発表も。「ツクヨミ感謝祭」の開催決定が発表された。劇中で描かれた仮想空間『ツクヨミ』を実際に体験できる空間としてファンの皆様と一緒に作り上げていくプロジェクトだ。
完成したツクヨミのステージで3Dかぐやによるオンラインイベントを開催。VRチャット上で無料で鑑賞いただける他、YouTubeでも映像を無料配信する。さらに開催記念としてクラウドファンディングサイトにて限定オリジナルグッズの受注生産販売が決定。今後の展開に心躍る発表に拍手喝采。「ぜひぜひこの映画を観てくださった熱量そのままにツクヨミに会いに来てくれたらなと思ってます！」と、夏吉はじめキャストスタッフ、会場全体が期待に胸が膨らむ発表となった。
最後に代表して夏吉からメッセージ「皆さんがくださる応援のおかげで今日という日があるのでは？ いや、その前からこの作品を作ってくださっている監督たち皆さんがこの作品に関わり出してから、そして収録してから、そして映画が公開されてから、本当にこの作品に関わってくださった皆さんがすごく幸せそうだなって感じることが多いんです。劇中のかぐやたちみたいに、関わってくれた人がどんどん幸せになってくれたらいいなと思っています。この作品を観てくださった皆さんにも、かぐやたちのような眩しい幸せが訪れますように。本当にこれからもよろしくお願いします！」と締め括った。
（C）コロリド・ツインエンジンパートナーズ
