¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È£±¡Ý£±£²ºå¿À¡×¡Ê£²£²Æü¡¢£Á£Î£Á¡¡£Â£Á£Ì£Ì¡¡£Ð£Á£Ò£Ë±ºÅº¡Ë
¡¡£²£°°ÂÂÇ£±£²ÆÀÅÀ¤ÇÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤¿ºå¿À¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¹¶·â¿Ø¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤À¡£Æó²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¥Á¡¼¥à£±¹æ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¥½¥í¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢£³°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÎÝ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿¦¤Ç¤¢¤ëº¸Íã¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¡£Àª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢½Õ¤ÎÂçÌÜÉ¸¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¿¶¤êÈ´¤¤¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ëÁ°Àî¤Ë´¿À¼¤¬Ãí¤¬¤ì¡¢»ØÅ«¤â¶Á¤¯¡£·ã¤·¤¤¶¥Áè¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¼ãÉð¼Ô¤¬»Ä¤·¤¿¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ì¤¿ÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¡£¤½¤³¤Ï°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥ó¤Ç´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó²ó£±»à¡£±üÀî¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶¯¿¶¤¹¤ë¤È¡¢Çòµå¤Ï¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ±¦ÍãÀÊ¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£µÍ¤á¤«¤±¤¿¸×ÅÞ¤ò¶½Ê³¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¥ª¡¼¥×¥óÀï¥Á¡¼¥à£±¹æ¡£¼Â¤ÏºòÇ¯¤â£²·î£²£²Æü¡¦³ÚÅ·Àï¡Ê¶âÉð¡Ë¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¥Á¡¼¥à£±¹æ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹æË¤¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊÂÎ¤¬¡ËÁ°¤Ë¹Ô¤«¤ºÂÇ¤Æ¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¡ÊÏÂÅÄ¡Ë¥Ø¥Ã¥É¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ÏÉÔÄ´»þ¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î°¤¤»þ¤ÎÊÊ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Øº£¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ù¤È¡£¤½¤³¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤âÍý²ò¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Þ¤¿Ä©¤ß¤¿¤¤¡×¤È·ÑÂ³¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡Â³¤¯¸Þ²ó¤Ï£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¡£¥«¥¦¥ó¥È£²¡Ý£²¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼ÊÖ¤·¤ÇÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢¼·²ó£±»à¤Ç¤ÏµÈÂ¼¤Î½éµå¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡Ö¤¤¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤ÏµÚÂèÅÀ¡££±·³¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë±üÀî¡¢µÈÂ¼¤«¤é²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿ÅÀ¤Ë¤â²ÁÃÍ¤¬½É¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ÏÂåÂÇ¤Ç»°¿¶¤â¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤Æ£³°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¡£°ìÎÝ¤Ç¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¼é¤ì¤ÆÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤³¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¡Â©¤Ï¹Ó¤¤¡£
¡¡£²£´Ç¯¤ËÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤à¤â¡¢ºòµ¨¤Ï£¶£¹»î¹ç¤È½ÐÈÖ¤ò¸º¤é¤·¤ÆÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ËÜ¿¦¤Îº¸ÍãÁè¤¤¤Ï¹â»û¡¢ÃæÀî¡¢ÉÍÅÄ¤é¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¡££³Ç¯Ï¢Â³³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é£±¥«·î´Ö¤¬¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¹²¤Æ¤º¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÃ¥´Ô¤Ø¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ç¼¨¤·Â³¤±¤ë¡£