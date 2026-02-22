おとめ座は「スタートダッシュが肝心」 12星座もっちぃ占い｜2/23〜3/1

2/23（月）〜3/1（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💰 牡羊座：28日（土）は「検討していたものを買うならこの日」

牡羊座のあなたは、28日（土）にお金に関する大発見がありそうな予感です。ずっと検討していた買い物をついに決断するならこの日がベストです♪

何かを修正しなければならないことがあるなら、常に先手を心がけましょう。23日（月）は、間違いが起こりやすいときですけど、リカバリー力も最強な日です☆

💼 牡牛座：23日（月）は「人の話を素直に聞くのが吉」

牡牛座のあなたは、週の初めからよいことがありそうな予感。23日（月）は、人の話を素直に聞けばいいことがたくさんあります。聞き手に回ることを大切にしてください。

26日（木）は、価値があると信じていたものが、急にゴミクズに見えてしまう星回りです。焦って捨てずにしまっておきましょう。きっとまた価値を感じられる時が来ますから☆

🤝 双子座：24日（火）は「人と話すことを優先して」

双子座のあなたは、自分の時間を確保することよりも、人と話す時間を優先したほうが結果的に心が豊かになりそうな1週間です。24日（火）は社交運が急上昇します。

26日（木）は、単純作業の沼にズブズブ沈んでしまいそう。甘く見ていると、意外な手間の嵐に巻き込まれます。余裕を持った計画を立てて♪

🤝 蟹座：27日（金）は「未来に広がる会話ができる」

蟹座のあなたは、人間関係の運気はとっても良好。特に27日（金）は、その日仲良くするだけでなく、そこから未来に話が広がるような会話ができそう。

26日（木）は、忙しさの中で他人への配慮がすっぽり抜け落ちてしまいそうな星回りです。忙しすぎるときでも、花を眺める3分を無理に捻出すれば、すべて大丈夫です☆

💰 獅子座：28日（土）は「お金の悩みが一つ減る」

獅子座のあなたは、28日（土）にお金や決済に関する悩みが1つ解決しそうな星回りです。どうしようか迷っていたことがあるならば、もう一度調べてみましょう。意外な解決策が見つかるかもしれません。

26日（木）は、誰かと比較をして落ち込みそうな星が巡ってきます。他人のことなんて気にする必要はありませんのでそっとSNSを閉じましょう。

💼 乙女座：23日（月）は「スタートダッシュが肝心」

乙女座のあなたは、23日（月）の朝の時間に、重要なタスクを片付けることを心がけてください。月曜日のスタートダッシュ次第で1週間の仕事運はすごくよくなるでしょう。

28日（土）は、お金の減り具合に心がグサッとなりやすい星回りです。大きめのお金を使ったとしてもそれが本当に必要なものであるならば気にしないことが大切です♪

💼 天秤座：24日（火）は「努力が2割増しで返ってくる」

天秤座のあなたは、24日（火）は、努力以上の結果を手に入れることができる星回りです。だいたい2割増しぐらいのラッキーがあると考えてください。頑張りのレバレッジが◎です。

25日（水）は、完全に冗談とわかっていても、悪い言葉に傷ついてしまうことがあるかもしれません。強すぎる言葉をぶつけられたときには、ちゃんと拒絶して心を守って♪

🤝 蠍座：28日（土）は「間接的なコミュニケーションが◎」

蠍座のあなたは、誰かと一緒に映画を見るなど直接のコミュニケーションではない交流、今週はとっても楽しむことができそうです。28日（土）は、長時間の外出に誘ってみましょう。

地道な作業が評価される1週間です。24日（火）は、無限プチプチみたいな単調作業が襲ってくるかも。でも無心でこなすと、後でご褒美が♪

🤝 射手座：28日（土）は「普段よりも会話が盛り上がる」

射手座のあなたは、28日（土）に普段よりもコミュニケーションが盛り上がる星が巡ってきます。正しいことよりも楽しいことを語りあってください♪

23日（月）は、コミュニケーションの齟齬が起こりやすく、ちょっとした間違いでイライラしてしまうことがあるかも。しつこいくらいの確認ラリーが、自分を守る盾になります。

🎉 山羊座：23日（月）は「最高の形で推しに救われる」

山羊座のあなたは、23日（月）が最高の形で推しに救われる日になりそうです。辛いことや悲しいことがあったら、必ず推しに向き合うという習慣を大切に♡

27日（金）は、雑談がうまくいきにくい星が巡ってきます。まだ距離を詰めきれていない人とお話しするときには、相手の話に耳を傾けることに集中しましょう。

💼 水瓶座：24日（火）は「才能を感じて仕事ができそう」

水瓶座のあなたは、24日（火）が自分の才能を感じてキラキラと仕事ができそうな予感です。周りからの期待を背中に感じて、自分を信じて働きましょう。

28日（土）は近しい人との意見のすれ違いが起こるかもしれません。まずは相手の話を最後まで聞いてみましょう。歩み寄るポイントが見つかれば◎です。

💰 魚座：28日（土）は「お金に関する価値観が変わる」

魚座のあなたは、28日（土）にお金に関する価値観が変わるような出来事があるかもしれません。これまで心配していた話の一部が風に飛ばされた雲のように消え去りそう！

26日（木）は、消耗品のストックをしっかり確認しておきましょう。お仕事に必要な道具が見つからなくて手が止まると、せっかくのやる気もしょんぼりしちゃいますから♪

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X