カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて、「【心理学】ずるい人が一番嫌がるリアクションがこれ！奪われない自分を作る7つの秘策」と題した動画を公開した。利益を追求し、他人から奪うことばかりを考える「ずるい人」に対し、搾取されずに距離を置くための具体的な対抗策を解説している。



Ryota氏はまず、ずるい人とは「あなたから奪うことを考えている」タイプであり、逆に与えることは何もしないと定義する。その上で、最も基本的な対策として「社会関係を作らない」ことを挙げた。貸し借りは行動のエスカレートを招くため、挨拶や雑談程度に留め、「与える・もらう」という関係性を築かないことが重要だと説く。



具体的な撃退法としてユニークなのが、「与えたらその場ですぐにメモする」というテクニックだ。Ryota氏によれば、ずるい人は自分だけが得をしたい一方で、奪った事実はすぐに忘れる傾向があるという。そこで目の前で記録を残すことで「細かい人」という印象を与え、相手に苦手意識を植え付けることができる。「ケチだな」という捨て台詞を吐かれたら、それは対策が効いている証拠だとRyota氏は語る。



また、交渉術についても言及し、「即座に要求を伝える」ことが鍵だと述べた。相手からの頼み事に対して、「代わりにこれをやって」と即座に交換条件を出すことで、相手に「面倒だ」と思わせることができる。Ryota氏は「交渉を成立させる必要はなく、面倒だと思わせて断らせればいい」と、逆転の発想を提示した。さらに、金銭事情や専門知識など「奪えるもの」の情報は隠すこと、孤立せずに「相手の苦手な人と仲良くなる」ことなど、環境面での防御策も推奨した。



Ryota氏は、一人のずるい人に毎月時間やお金を奪われ続けることの長期的損失は計り知れないと指摘。自分の周りの人間関係を選別し、毅然とした態度で自衛することの重要性を説いて動画を締めくくった。