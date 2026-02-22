家主と一緒に暮らす手のひらサイズのかわいい“ふくの神”たちの日常を描いた「のこのこ うちのコ」。メインキャラクター・マフィンの誕生日(2月23日)を記念したPOP UPが、京王百貨店新宿店7階のパイレーツファクトリーギフツで開催中。“むにゅぐるみマスコット”をはじめとする新グッズ全7種に加え、バースデー仕様のマフィンステッカーがもらえるノベルティも用意。さらに同日から、むにゅぐるみパティオ公式ECサイトと全国4店舗でも販売が始まっているので、新宿まで足を運べないという人もあわせてチェックしてみて。

マフィンの誕生日(2月23日)を記念したPOP UPが、京王百貨店新宿店7階のパイレーツファクトリーギフツで開催中


■SNSで人気急上昇中！「のこのこ うちのコ」ってどんなキャラクター？

「のこのこ うちのコ」は、のこのこと家にやってきて勝手に住みついて気の向くままに暮らしている、手のひらサイズの動物たちを描いたキャラクターイラスト。登場するのは、犬のマフィン、白くまのととん、モグラのすんちゃん、ビーバーのぽんず、猫のコルクの全5キャラクター。言葉を発しないノンバーバルな世界観ながら、表情やしぐさだけで伝わるかわいさとちょっぴりシュールなユーモアが絶妙で、SNSを中心に国内外でファンが急増中。ここからは、さっそく新グッズのラインナップを見ていこう。

■もちもち触感にキュン！「むにゅぐるみマスコット」全5種がお目見え

「のこのこ うちのコ」たちのむにゅぐるみマスコットが登場


今回のPOP UPで真っ先にチェックしたいのが「むにゅぐるみマスコット」(各1760円)。マフィン、ととん、すんちゃん、ぽんず、コルクの全5種がそろい踏みで、高さ約8.5センチの手のひらサイズ。名前の通り“むにゅっ”としたやわらかい触り心地で、握るたびにじんわり癒やされる。ボールチェーン付きなのでバッグにつけて一緒におでかけもできる。

手のひらサイズがかわいい…


「むにゅぐるみマスコット(マフィン)」(1760円)


「むにゅぐるみマスコット(すんちゃん)」(1760円)


「むにゅぐるみマスコット(ととん)」(1760円)


「むにゅぐるみマスコット(ぽんず)」(1760円)


「むにゅぐるみマスコット(コルク)」(1760円)


■食べ物モチーフのランダムアイテムが充実

「トレーディングアクリルキーホルダー」(各880円)


コレクター心をくすぐるトレーディング系アイテムも見逃せない。「トレーディングアクリルキーホルダー」(各880円・全5種)は、マフィン×肉まんやととん×レモン、コルク×クレープなど、食べ物モチーフとキャラクターの組み合わせがかわいい。

「トレーディング缶バッジ」(各495円)


「トレーディング缶バッジ」(各495円・全5種)はチェック柄背景のキャラクターたちがポップで、バッグやポーチにつけるのにちょうどいいサイズ感。「トレーディングクリアカード」(各330円・全5種)はプチプラで手に取りやすく、スマホケースに挟んだりデスクに飾ったりと使い方もいろいろ。いずれもランダム仕様なので、お目当てのキャラが出るまでチャレンジするもよし、全種コンプリートを狙うもよし。

「トレーディングクリアカード」(各330円)


■普段使いにもぴったりなグッズも。購入特典も見逃せない！

「ダイカットステッカー 5枚セット」(660円)


コレクション系以外の“確定買い”できるグッズも充実している。「ダイカットステッカー5枚セット」(660円)は、5キャラがフルーツの着ぐるみをまとったデザイン。手帳やスマホ、PCにペタッと貼れば、目に入るたびにほっこりできる。

「ポストカード 3枚セット」(550円)


「ポストカード3枚セット」(550円)には、フルーツアートに加えて、お寿司屋さんのカウンターに並ぶキャラクターたちや、カップ麺で遊ぶ日常風景など、“ちょっぴりシュール”な世界観が凝縮。「ハンドタオル」(各770円・全2種)は縦19×横19センチの使いやすいサイズで、フルーツ柄と動物パン柄の2種を展開。どちらもデイリーユースに活躍してくれそうだ。

「ハンドタオル」(各770円)


京王百貨店新宿店のPOP UPでは、うちのコ商品を購入するとパーティーハットをかぶったバースデー仕様のマフィンがキュートなダイカットステッカーがもらえる(1会計につき1枚まで)。

のこのこ うちのコ POP UP

期間：開催中〜2026年3月19日(木)※最終日は18時まで

場所：京王百貨店新宿店7階 パイレーツファクトリーギフツ

京王百貨店新宿店ポップアップ限定ノベルティ


■遠方でも安心！むにゅぐるみパティオEC＆全国4店舗でも発売中

新宿まで足を運ぶのが難しいという人には、むにゅぐるみパティオでの展開もぜひチェックしてほしい。公式ECサイトで販売がスタートしているほか、以下の全国4店舗でも新グッズを手に取ることができる。

【神奈川県】横浜ワールドポーターズ 2階

【大阪府】あべのキューズモール 3階

【大阪府】HEP FIVE 6階

【愛知県】名古屋パルコ 東館B1階

むにゅぐるみパティオ対象店舗では、3000円購入ごとにノベルティクリアしおりを1枚プレゼント。フルーツの着ぐるみをまとった5キャラクターがデザインされた全5種。9000円分購入すれば3枚もらえる計算で、3000円ごとに並び直す必要がないのも助かる(レシートの合算は不可)。なくなり次第終了なので、確実に手に入れたい人はお早めに。

むにゅぐるみパティオ限定ノベルティ


(C)saori ijima