¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¡£º£¤¹¤°¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤½Õ¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡×£³Áª
½ÕÊª¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡£·Ú¤¯¤Æ¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ËèÇ¯¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹¹¿·¤»¤º¤ËÃåÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¡Èº£¤È¤Îº¹¡É¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡£Åß¤Î±äÄ¹¤ÇÁª¤ó¤À£±Ëç¤¬¡¢½Õ¤Î¸÷¤Î²¼¤Ç¤ÏµÞ¤Ë¸Å¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤¬º£¤¹¤°¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤½Õ¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«º£¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥Ô¥¿¥Ã¤ÈºÙ¥ê¥Ö¤¬¡ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¶¯Ä´¡É¤Ë
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿ºÙ¥ê¥Ö¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡£½÷À¤é¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢º£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤«¤é¸«¤ë¤È¤ä¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤®¤ë°õ¾Ý¤Ë¡£ÆÃ¤Ë½Õ¤Ï¸÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤Ë±è¤¤¤¹¤®¤ëÁÇºà¤ÏÎØ³Ô¤ò½¦¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Á´¿È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£µ¨¤Ï¡¢ÂÎ¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¼çÎ®¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥à¡¼¥¹ÁÇºà¤ä¡¢Äø¤è¤¤¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¡¢¼«Á³¤È¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢À°¤¨¤Æ¸«¤»¤ë´¶³Ð¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼ó¤¬µÍ¤Þ¤ê¤¹¤®¤¿¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¤¬¡È¸Å¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤Ë
¼ó¸µ¤¬¤¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Î¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Ï°ì¸«¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¶õµ¤´¶¤È¤Ï¾¯¤·µ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾æ¤âÃ»¤á¤À¤È¡¢¾åÈ¾¿È¤Î½Å¿´¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¡£
º£¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¹¤¬¤ê¤ò¡£¥Ü¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¤äÀõ¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢²£¤ä½Ä¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë·Ú¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤À¤±¡ÈÍ¾Íµ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Çö¤¹¤®ÁÇºà¤¬¡È¥¤¥ó¥Ê¡¼¸«¤¨¡É¤ò¾·¤¯
½Õ¤Ï·Ú¤µ¤òµá¤á¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Çö¼ê¤¹¤®¤ë¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤òÁª¤Ó¤¬¤Á¡£¤·¤«¤·Æ©¤±´¶¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¤ê¡¢À¸ÃÏ¤Ë¸ü¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç»¿§¥Ü¥È¥à¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤À¤±¤¬Íê¤ê¤Ê¤¯Éâ¤¯¸¶°ø¤Ë¤â¡£
Å¬ÅÙ¤Ê¸ü¤ß¤È¡¢Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¹£±Ëç¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È¥³¡¼¥Ç¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¡£Âµ¤ä¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Àß·×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¤è¤êÀöÎý´¶¤â¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¥¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Îº¹¤¬¡¢½Õ¥³¡¼¥Ç¤ÎÁ¯ÅÙ¤òº¸±¦¤¹¤ë
¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Ï½Õ¥³¡¼¥ÇÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤ò·è¤á¤ëÂ¸ºß¡£¤Þ¤º¤Ï¼ê»ý¤Á¤Î°ìËç¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤ò¥°¥Ã¤Èº£¤Î¶õµ¤¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ãtext¡§¥ß¥ß¡¡´Æ½¤¡§YOMI¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë¡ä¡¡¢¨²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
