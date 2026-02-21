¥Û¥í¥°¥é¥à¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ÇÎ©ÂÎÅª¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
How are holograms possible? - YouTube
°Ê²¼¤Î²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹ÈÄ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¤Ä¤Ü¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¬¥é¥¹ÉÓ¤ä¡¢´ö²¿³ØÅª¤Ê·Á¾õ¤ÎÈ¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÈÄ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤Ï²¿¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Û¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥à¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶õ´Ö¾å¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤¿Î©ÂÎ±ÇÁü¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢2D¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ì¤Ê²èÁü¤Ç¡¢¡Ö¸«¤ë³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¥Û¥í¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢1947Ç¯¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÎÊªÍý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¬¡¼¥Ü¥ë¡¦¥Ç¡¼¥Í¥·¥å¤¬ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤ò³«È¯¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ¤ÇÈ¯ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥í¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤¬¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤³¤«¤é¿ô½½Ç¯¸å¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬È¯ÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ç¡¢¼ÂÍÑ²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥Í¥·¥å¤Ï1971Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÇØ¸å¤«¤é¸÷¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡ÖÆ©²á·¿¥Û¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¤¹¡£¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ©²á·¿¥Û¥í¥°¥é¥à¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æ©²á·¿¥Û¥í¥°¥é¥à¤«¤é²þÎÉ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢É½Â¦¤ËÇò¿§¸÷¤òÅö¤Æ¤ì¤Ð´Ñ»¡¤Ç¤¤ëÆüËÜ¤Î»æÊ¾¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Û¥í¥°¥é¥à¡×¤ä¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¡ÖÇò¿§¸÷È¿¼Í·¿¥Û¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎµÏ¿¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤È¤Î°ã¤¤¤ò3Blue1Brown¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÏºÇ¤âÃ±½ã¤Ê¥Ô¥ó¥Û¡¼¥ë¥«¥á¥é¤ÎÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥á¥é¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿»ëÌî³Ñ¤«¤é¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤´¤¯1ÅÀ¤Î¤ß¤òµÏ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»ëÌî³Ñ¤Î¾ðÊó¤Ï¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Û¥í¥°¥é¥à¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë1ÅÀ¤À¤±¤Î»ëÌî³Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÊÌ¤Î»ëÌî³Ñ¤«¤é¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê2¤Ä¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢3Blue1Brown¤Ï¥Ô¥ó¥Û¡¼¥ë¥«¥á¥é¤Ë¤ª¤±¤ë¾®¤µ¤Ê·ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥ó¥º¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö°ÌÁê(Phase)¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÌÁê¤È¤Ï¡¢¸÷¤ò½ã¿è¤ÊÇÈ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡ÖÇÈ¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡×¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï°ÌÁê¤Î¾ðÊó¤Ï¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¸÷¤Î¿¶Éý¤È°ÌÁê¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ÌÁê¤òµÏ¿¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»²¾È¸÷¡×¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»²¾È¸÷¤¬¸µ¤Î¸÷¤ÈÆ±°ÌÁê¤Ê¤éµÏ¿¤µ¤ì¤ë¸÷¤ÏÇÜ¤Î¿¶Éý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ°ÌÁê¤Ê¤é´³¾Ä¤·¹ç¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´³¾Ä¸÷¤ò¤º¤é¤·¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÌÁê¤òºÆ¸½¤·¤¿ÊªÂÎ¸÷¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»²¾È¸÷¤Ç°ÌÁê¤òµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¸÷¤¬Æ±¤¸¼þÇÈ¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼þÇÈ¿ô¤¬¥Ö¥ì¤ëÇò¿§¸÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊªÂÎ¸÷¤òµÏ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊªÂÎ¤¬¿ô¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë(100ËüÊ¬¤Î1mm)¥º¥ì¤ë¤È¸÷¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢µÏ¿¤ÎºÝ¤ÏÊªÂÎ¤¬¤ï¤º¤«¤Ç¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥â¤òµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ôÊ¬´Ö¿ÈÆ°¤¤»¤º¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÌÁê¤òµÏ¿¤·¤¿»²¾È¸÷¤¬Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Û¥í¥°¥é¥à¤ÎÆæ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¸°¤È¤·¤Æ¡¢3Blue1Brown¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¾®¤µ¤¯ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Î¾ì¹ç¡¢¾®¤µ¤¯ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥Û¥í¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¾å²¼º¸±¦¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥í¥°¥é¥à¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢3Blue1Brown¤ÏºÇ¤âÃ±½ã¤Ê¡Ö1¤Ä¤ÎÅÀ¡×¤ò¥Û¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤ÆµÏ¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤òÎã¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÂÎ¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÈ¿¼Í¤¹¤ëÊªÂÎ¸÷¤È»²¾È¸÷¤¬Æ±°ÌÁê¤Î¾ì¹ç¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ï¶¯¤¤¸÷¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢µÕ°ÌÁê¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÇ¤Á¾Ã¤·¹ç¤Ã¤Æ¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÌÁê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥ë¥à¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤ë¸÷¤Î¶¯¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ãæ¿´¤«¤é±ó¤¤ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÊªÂÎ¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÊªÂÎ¸÷¤Î°ÌÁê¤ÏÃæ¿´¤Î´ð½à¸÷¤È¹çÃ×¤·¤¿¤ê¥º¥ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÂÎ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¸«¤¿ºÝ¤Ë±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤äÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢Î©ÂÎÅª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´³¾Ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¾å¤ÎÆ±¿´±ß¾õ¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Í¥ë¥¾¡¼¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Í¥ë¥¾¡¼¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¸½¤ì¤ë¸÷¤Î¶¯¤µ¤Îº¹¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¡Öd¡×¡¢ÊªÂÎ¤«¤é¤¢¤ë1ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î³ÑÅÙ¤ò¡Ö¦È(¥·¡¼¥¿)¡×¤È¤·¤¿»þ¡¢³ÑÅÙ¤ÎÀµ¸¹¤Ç¤¢¤ë¡Ösin¦È¡×¤ò³ÑÅÙ¤Ë¤«¤±¤ë¤È¸÷¤ÎÇÈÄ¹¡Ö¦Ë(¥é¥à¥À)¡×¤ËÅù¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·×»»¼°¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸÷¤¬³Ê»Ò¾õ¤Î¹½Â¤¤òÄÌ²á¡¦È¿¼Í¤¹¤ëºÝ¤ËÇÈÄ¹¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë³ÑÅÙ¤Ç²óÀÞ¤¹¤ë¸½¾Ý¤ò¼¨¤·¤¿¡Ödsin¦È=m¦Ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö²óÀÞÊýÄø¼°¡×¤Ë¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥Í¥ë¥¾¡¼¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤ë¸÷¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÊªÂÎ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤¿»þ¤Î¸«¤¨Êý¡×¤¬¸÷³ØÅª¤ËÀµ³Î¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤È°ã¤Ã¤ÆÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¥Û¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤ÆµÏ¿¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¿ô³ØÅª¤ËÀµ¼°¤Ê¥Û¥í¥°¥é¥à¤ÎÀâÌÀ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼ËöÈø¤Î¡ÖÀµ¼°¤ÊÀâÌÀ¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3Blue1Brown¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤ª¤±¤ëÀâÌÀ¤ÏÆ©²á·¿¥Û¥í¥°¥é¥à¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Û¥í¥°¥é¥à¤äÇò¿§¸÷È¿¼Í·¿¥Û¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÍýÏÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤ÀÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Ë¤è¤ë¥·¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3Blue1Brown¤Ï¡Ö¥¬¡¼¥Ü¥ë¡¦¥Ç¡¼¥Í¥·¥å¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à¤¬Ã±¤Ê¤ëÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤¤¤¦·Ý½Ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¥Û¥í¥°¥é¥àµ»½Ñ¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£