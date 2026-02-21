²Á³Ê34Ëü±ß¡ª ¥Û¥ó¥À¡ÖºÇ¿·¡È¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡É¤ß¤Ê¤¤¤Ê¡É¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡É¡×È¯É½¡ª ¥¯¥é¥Ã¥ÁÁàºîÉÔÍ×¡õ¡È¥°¥í¥àÉ÷¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÇúÇä¤ì¡ª ¾®·¿¥Õ¥¡¥ó¥â¥Ç¥ë¡ÖNavi¡×26Ç¯¥â¥Ç¥ëÊÆ¹ñÅÐ¾ì
¥Ð¥¤¥¯¤È¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê
¡¡¥Û¥ó¥À¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥â¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖNavi¡Ê¥Ê¥Ó¡Ë¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ËÅÐ¾ì¸å¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤ÇÁ´ÊÆ¶þ»Ø¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¸Ø¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¡È¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡È¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê·Ú¤µ¤È¤¤¤¦¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢·Ð¸³¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Navi¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï2016Ç¯¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤äÃæÆîÊÆ¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²Á³Ê¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¡£ÆóÎØ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¸ÜµÒÁØ¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥ß¥Ë¥â¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖGrom¡Ê¥°¥í¥à¡Ë¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹¥ë¡¼¹½Â¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤¬Î¾Â¤ÇÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤ò¶´¤ß¡¢¥µ¥¤¥É¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÂ¤ò¾è¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î³°´Ñ¤È´¶³Ð¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÁàºî¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ëº¸¼ê¤Î¥ì¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¦Â¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÖÎ¾¸åÊý¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²ÌÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥·¡¼¥ÈÁ°Êý¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÍÆÎÌ15L¤Î¸°ÉÕ¤¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¶µ²Ê½ñ¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬ÍÆ°×¤ÊV¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¥ì¥Ð¡¼¤ä¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁàºî¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡ÖActiva¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ð¡Ë¡×¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Ä¡¢ÇÓµ¤ÎÌ109.2cc¤Î¶õÎä¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¼¥é¡¼¼°¡Ë4¥¹¥È¥í¡¼¥¯Ã±µ¤ÅûSOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥ó¥ÀÆÈ¼«¤Î¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥óÄã¸ºµ»½ÑeSP¡ÊEnhanced Smart Power¡Ë¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥Æ¥¹¥ÈÃÍ¤Ç110.3 mpg¡ÊÌó46.9 km¡¿L¡Ë¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿Ç³ÈñÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥·¡¼¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¹äÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÀß·×¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë26.8mm¤ÎÅÝÎ©¼°¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¼°¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤òÁõÈ÷¡£
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¥×¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤¬12¥¤¥ó¥Á¡¢¥ê¥¢¤¬10¥¤¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Á°¸å¤Ë130mm¤Î¥É¥é¥à¥Ö¥ì¡¼¥¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¹â¤Ï30¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó762mm¡Ë¤ÈÄã¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥ÈÁ°Êý¤¬¥¹¥ê¥à¤Ê·Á¾õ¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎ¾Â¤òÃÏÌÌ¤ËÃå¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ç³ÎÁËþ¥¿¥ó»þ¤Î¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤â¤ï¤º¤«234¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó106 kg¡Ë¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ÎÍÆ°×¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¡ÖCRF¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò»×¤ï¤»¤ëÂçÃÀ¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡Grom¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î¼«Í³ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢ËÉÙ¤Ê¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤òÍÑ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î°ìÂæ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë³Ú¤·¤ß¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯¤Æ»ëÇ§À¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥Ê¥í¥°¼°¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤ÈÇ³ÎÁ·×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¡¼¥ë¥ì¥Ã¥É¡¢¥¢¡¼¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Î3¿§¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤ÊÌ¤ÅÉÁõ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ÃÏ²Á³Ê2199¥É¥ë¡ÊÆüËÜ±ß¤ÇÌó34Ëü±ß¡¿2·î²¼½Ü¸½ºß¡Ë¤È¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëNavi¤Ï¡¢ÆóÎØ¼Ö¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤òµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£