歌心りえがアルバムをリリースすることが決定した。

2025年4月、51歳にしてソロメジャーデビューという鮮烈な一歩を踏み出した歌心りえ。昨年末には、彼女のソロメジャーデビューアルバムである『SONGS』『HEARTS』が「第67回 日本レコード大賞」企画賞を受賞した。

ソロメジャーデビューから1年、今回リリースが決定した第2弾アルバムは、ビクターとエイベックスの2社から同時リリース。アルバムのタイトルは、『UTA』（読み：ウタ）、『KOKORO』（読み：ココロ）だ。

それぞれオリジナル曲を含む全9曲を収録。初回盤に付属しているDVDには、『UTA』は2025年の全国ソロライブツアーから、『KOKORO』は韓国公演から、それぞれ選りすぐりの映像が収録され、「聴く人の心と人生の歩みに寄り添う」という、彼女の思いが込められた作品となっている。

◆ ◆ ◆

◼︎歌心りえ コメント

日頃からあたたかい応援をありがとうございます。

皆さんの応援のおかげで新しいアルバムをまたビクターさんとエイベックスさんの2社からリリースすることになりました。とても嬉しく思っています。

『UTA』はあなたの心に寄り添う曲、『KOKORO』は人生の支えとなった大切な曲たち。

一つひとつの言葉に心を込めて歌いました。

3月からは新しいツアーも始まります。アルバムに収録している楽曲もお届けできると思います❣️

今年もいろんな場所でコンサートがあります🎶ぜひアルバムを聴いて遊びに来てくださいね。

また元気にお会いしましょうね❣️

◆ ◆ ◆

『KOKORO』

・発売元：エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社

・製品価格：

（CD+DVD）AVCD-63882/B \5,500[税込] （CD Only）AVCD-63883 \3,500 [税込] [収録曲] ※カッコ内はオリジナル歌手

［CD］

・見上げてごらん夜の星を(坂本九)

・いのちの歌(竹内まりや)

・涙そうそう(夏川りみ)

・異邦人(久保田早紀)

・この愛、忘れないで(ペク・チヨン)

・愛は時を越えて(大橋純子)

・スーパーの子（オリジナル）

・未来のカケラ（オリジナル）

他、計9曲収録予定

※順不同 ［DVD］ 2025.06.29 (Seoul Live)

・雪の華2025.2.22@ILCHI ART HALL

・スミレ 2025.2.22@ILCHI ART HALL

・蘇州夜曲 2025.2.22@ILCHI ART HALL

・君は愛されるために生まれた 2025.2.22@ILCHI ART HALL

・瑠璃色の地球 2025.6.29 Seoulセットリスト@white wave art center(Seoul)

※順不同

◼︎コンサート情報

＜歌心りえ SPRING TOUR 2026 Sing A Life＞

3⽉1⽇（⽇）愛知：Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館 ビレッジホール

3⽉8⽇（⽇）⼤阪：サンケイホールブリーゼ

3⽉13⽇（⾦）福岡：福岡国際会議場メインホール

3⽉29⽇（⽇）東京：有楽町よみうりホール

4⽉18⽇（土）栃木：大正堂くろいそみるひぃホール

5月2日（土）韓国ソウル：White Wave Art Center