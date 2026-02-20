歌心りえ、メジャーデビュー第2弾アルバム発売決定。50歳から始まったシンデレラストーリー第2章へ
歌心りえがアルバムをリリースすることが決定した。
2025年4月、51歳にしてソロメジャーデビューという鮮烈な一歩を踏み出した歌心りえ。昨年末には、彼女のソロメジャーデビューアルバムである『SONGS』『HEARTS』が「第67回 日本レコード大賞」企画賞を受賞した。
ソロメジャーデビューから1年、今回リリースが決定した第2弾アルバムは、ビクターとエイベックスの2社から同時リリース。アルバムのタイトルは、『UTA』（読み：ウタ）、『KOKORO』（読み：ココロ）だ。
それぞれオリジナル曲を含む全9曲を収録。初回盤に付属しているDVDには、『UTA』は2025年の全国ソロライブツアーから、『KOKORO』は韓国公演から、それぞれ選りすぐりの映像が収録され、「聴く人の心と人生の歩みに寄り添う」という、彼女の思いが込められた作品となっている。
◼︎歌心りえ コメント
日頃からあたたかい応援をありがとうございます。
皆さんの応援のおかげで新しいアルバムをまたビクターさんとエイベックスさんの2社からリリースすることになりました。とても嬉しく思っています。
『UTA』はあなたの心に寄り添う曲、『KOKORO』は人生の支えとなった大切な曲たち。
一つひとつの言葉に心を込めて歌いました。
3月からは新しいツアーも始まります。アルバムに収録している楽曲もお届けできると思います❣️
今年もいろんな場所でコンサートがあります🎶ぜひアルバムを聴いて遊びに来てくださいね。
また元気にお会いしましょうね❣️
◼︎リリース情報
2026年4月22日（水）発売 ※2タイトル同時リリース
購入：https://rie_utagokoro.lnk.to/uta_kokoro
店舗特典：
タワーレコード、玉光堂グループ（玉光堂・イケヤ・バンダレコード・We’s）、HMV、ビクターオンラインストア、mu-moショップ…カードカレンダー（拠点共通特典）
amazon…メガジャケ各種
楽天ブックス…オリジナル特典予定
『UTA』
・発売元：ビクターエンタテインメント株式会社
・製品価格：
（CD+DVD）VIZL-2527 \5,500[税込]
（CD Only）VICL-66149 \3,500 [税込]
[収録曲] ※カッコ内はオリジナル歌手
［CD］
・Ｊ（門倉有希）
・ごめんね（郄橋真梨子）
・ルージュの伝言（松任谷由実）
・フライディ・チャイナタウン（泰葉）
・Goodbye Day（来生たかお）
・愛燦燦（美空ひばり）
・金木犀の窓（オリジナル）
・しあわせのまわり道（オリジナル）
他、計9曲収録予定
※順不同
［DVD］2025年全国ツアーからセレクト
・道化師のソネット（さだまさし）
・つばさ（本田美奈子.)
・絆（橋幸夫）
・たそがれマイ・ラブ（大橋純子）
・おかあさんのうた（オリジナル）
※順不同
『KOKORO』
・発売元：エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
・製品価格：
（CD+DVD）AVCD-63882/B \5,500[税込]
（CD Only）AVCD-63883 \3,500 [税込]
[収録曲] ※カッコ内はオリジナル歌手
［CD］
・見上げてごらん夜の星を(坂本九)
・いのちの歌(竹内まりや)
・涙そうそう(夏川りみ)
・異邦人(久保田早紀)
・この愛、忘れないで(ペク・チヨン)
・愛は時を越えて(大橋純子)
・スーパーの子（オリジナル）
・未来のカケラ（オリジナル）
他、計9曲収録予定
※順不同
［DVD］ 2025.06.29 (Seoul Live)
・雪の華2025.2.22@ILCHI ART HALL
・スミレ 2025.2.22@ILCHI ART HALL
・蘇州夜曲 2025.2.22@ILCHI ART HALL
・君は愛されるために生まれた 2025.2.22@ILCHI ART HALL
・瑠璃色の地球 2025.6.29 Seoulセットリスト@white wave art center(Seoul)
※順不同
◼︎コンサート情報
＜歌心りえ SPRING TOUR 2026 Sing A Life＞
3⽉1⽇（⽇）愛知：Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館 ビレッジホール
3⽉8⽇（⽇）⼤阪：サンケイホールブリーゼ
3⽉13⽇（⾦）福岡：福岡国際会議場メインホール
3⽉29⽇（⽇）東京：有楽町よみうりホール
4⽉18⽇（土）栃木：大正堂くろいそみるひぃホール
5月2日（土）韓国ソウル：White Wave Art Center
