肉汁MAXの秘密は◯◯！プロが教える簡単なのに絶品「ハンバーグ」の作り方

肉汁MAXのハンバーグを作れるのはお店だけ！？

子どもから大人まで大好きなハンバーグ。特に肉汁がジュワ〜とあふれ出すハンバーグは絶品！想像するだけで、お腹がグーグー鳴ってしまいますね。あのあふれ出す肉汁は、お店じゃないとできないと思っている方も多いかもしれません。でも、これからご紹介するテクを使えば、おうちでも簡単にあのジュワ〜ができちゃんです。そのすごいワザとは？



牛脂を入れるのがポイント！

牛肉と豚肉のあいびき肉に、にんにく、コショウ、コンソメ、生姜、そして牛脂を加えて、よくこねます。







手のひらですくえるぐらいの水を少しづつ加え、タネをあえてゆるゆるにします。







手の平に油をぬったらタネをのせ、「さするように」スリスリして成形します。







フライパンに油をひいたらタネをイン。





3分ぐらい強火で焼いて焼き色がついたら、裏返してすぐにフタをします。中火で5〜6分焼けば出来上がり！





つなぎのパン粉も玉ねぎも不要！

「つくれぽ」(みんなのつくりましたフォトレポートのこと)にも、「しっかりジューシーで簡単にお店みたいに美味しくできました〜」「余りにも美味しくて、子供は絶叫」「焼き前ゆるゆるで心配でしたが、肉汁じゅわ〜で納得！」とそのジューシーな美味しさに感動＆感謝の声が。





いかがですか？ゆるゆるのタネが、肉汁ジュワ〜のハンバーグに大変身してしまうからビックリですね！玉ねぎもつなぎも必要ない分、いつものハンバーグの作り方より簡単かも！？とにかくすごいのがあふれんばかりの肉汁です。お店でしか味わえないと思っていたジューシーなハンバーグが家で食べられる喜び。ぜひ味わってみてください。（TEXT：森智子）