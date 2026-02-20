500人以上が「おいしい」と絶賛！レンジ3分で完成小松菜カニカマのごまマヨサラダ」作ってみた

小松菜1束がすぐなくなる「カニカマごまマヨサラダ」作ってみた

季節を問わずスーパーで買いやすい価格の野菜、小松菜。クセの少ない味わいで、おひたしやごま和え、炒めものなどさまざまな料理に使えるから、毎日のごはん作りに活躍してくれますね。

今回はそんな小松菜が1束ぺろりと食べられるおいしさの「小松菜カニカマのごまマヨサラダ」を作ってみました。500人以上の方から「おいしかった！」と喜びの声が届いている人気レシピなんですよ。

小松菜はレンジ加熱でらくらく

1. 電子レンジで調理できる耐熱容器に合わせて小松菜をカットし、水洗いして容器に入れます。

ラップまたはふたをしてレンジで約3分加熱したら、水にさらして冷まし、水分を切って2cm幅に切りましょう。





2. マヨネーズやすりごまなどを混ぜて、ごまマヨネーズを作ります。





3. ボウルに1の小松菜とほぐしたカニカマを入れ、2のごまマヨネーズを加えて全体を混ぜたら完成です！





ほんのり甘いごまマヨが決め手

カニカマの赤と白がアクセントになって、彩りも豊かなサラダが完成しました！

全体の調理時間は5〜7分くらい。小松菜をキッチンばさみで切れば、包丁とまな板を使わなくても作れます。



ほんのり甘みのある味のごまマヨネーズが小松菜の苦みを消してくれて、とても食べやすいサラダです。カニカマのうまみが食欲を刺激して、どんどん食べられますね。

気がつけば、お皿にあった1束分の小松菜サラダはきれいになくなっていました。

小松菜の水分はしっかりと絞って

実際に作ってみて、小松菜の水分をしっかりと絞ることがおいしく作るポイントだと感じました。

レンジ加熱のあとに水にさらしたら、しっかりと絞ってから切り分け、切ったあとも再度しっかり絞ります。この「2回に分けて絞る」ことで、サラダの味が水分でぼやけるのを防いでくれますよ。

小松菜の大量消費にとても便利

おひたしやごま和えでは、1束の小松菜を1度で食べきるのはなかなか難しいもの。このサラダは1束分がぺろりときれいに食べられるから、小松菜が安くてたくさん買ってしまった、という時の大量消費に便利です。

鍋も包丁もまな板も使わずに作れる簡単小松菜サラダ。ぜひ実際にこの簡単さとおいしさを体験してみてくださいね。

（TEXT：菱路子）