投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「【新NISA】積立額でここまで差が出る？50代60代が知るべき投資額と期間の決め方とは？」と題した動画を公開。新NISAを活用した資産形成において、「少額・長期」と「多額・短期」のどちらが有利かをシミュレーションし、年齢や収入に応じた最適な投資戦略について解説した。



投資の世界では「無理せずコツコツ継続すること」が推奨される一方で、「少額では意味がないため、多少無理してでも入金力を高めるべき」という意見も存在する。鳥海氏はこの矛盾に対し、具体的な数字を用いて比較検証を行った。

比較対象としたのは、「月3万円を15年間積み立てる（元本540万円）」ケースと、「月10万円を5年間積み立て、その後10年間は追加投資せずに運用のみ継続する（元本600万円）」ケースだ。



年利5%で運用できたと仮定した場合、15年後の資産額は、月3万円のケースでは約790万円となるのに対し、月10万円のケースでは約1,100万円に達するという結果が出た。投資期間は同じ15年でも、初期に多くの資金を投入し、長く運用することで複利効果が働き、最終的に約300万円もの差がついたのである。



鳥海氏はさらに、年利5%という設定の妥当性についても言及。S&P500や全世界株式の過去データでは年利10%以上のリターンが出ている実績を示しつつ、仮に大暴落が起きたとしても、過去100年で50%以上下落した年は一度もないと解説した。その上で、一時的に資産が半減するような暴落を想定しても、時間を味方につけた「多額・短期」の運用の方が回復後のリターンが大きくなる可能性が高いと分析した。



ただし、鳥海氏は「リターンの高さだけで判断してはいけない」と警鐘を鳴らす。月10万円の投資は、現在の収入がピークであり、老後の資金確保を急ぎたい人には向いているが、手元の現金が減ることに強いストレスを感じる人や、60歳以降も長く働き続けたいと考えている人にとっては、月3万円の積立の方が精神的に安定して継続できる可能性がある。



鳥海氏は最後に、「あなたにとって一番長く、無理なく続けられる方法はどれか」という視点の重要性を強調。目先の損得勘定だけでなく、自身の性格やライフプラン、健康状態などを総合的に考慮し、自然体で継続できる投資額と期間を選択するよう促した。