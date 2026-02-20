岡崎紗絵、純白ウエディングドレス姿披露 ドラマオフショットに「美しすぎる花嫁」「目に焼き付けました」と反響
【モデルプレス＝2026/02/20】モデルで女優の岡崎紗絵が2月19日、自身のInstagramを更新。フジテレビ系木曜劇場「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」（毎週木曜22時〜）の第7話の衣装ショットを公開した。
【写真】30歳人気モデル「美しすぎる花嫁」素肌際立つ純白ドレス姿
岡崎は「今回取り扱うのは離婚保険。理想の夫婦の大河内夫妻」とつづり、ウエディングドレス姿を投稿。ショートヘアスタイルで、胸元に透け感のあるレース素材をあしらった純白のドレス姿を公開している。同投稿ではそのほか、ドラマの共演者たちとのオフショットを見ることができる。
この投稿にファンからは「綺麗でうっとり」「美しすぎる花嫁」「本当に結婚するのかと思ってびっくりしました」「目に焼き付けました」「ドキドキする」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
