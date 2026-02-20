球団公式Xが公開したディアスとの豪華2ショット

ドジャースの大谷翔平投手と、新加入したエドウィン・ディアス投手の交流が話題となっている。球団公式X（旧ツイッター）が18日（日本時間19日）、2人の豪華な2ショット写真を公開。最強タッグの実現に、日本のファンからは「一緒にいるなんて夢みたいな事ばかり起こるよね」と注目が集まっている。

キャンプ地で実現した、投のスペシャリスト同士による貴重な意見交換だった。公開された写真では、大谷がボールの握りを実演しながら、ディアスに向けて何事かを身振り手振りで伝えている様子が収められている。熱心に耳を傾ける右腕の表情からも、充実したコミュニケーションの時間がうかがえる。

ディアスは今オフ、ドジャースと3年6900万ドル（約107億円）の大型契約を結んで加入した屈指の守護神候補だ。一方の大谷は右肘手術からの投手復帰を目指すリハビリの最終段階に入っている。エンゼルス時代から圧倒的な実績を残してきた2人が、同じユニホームを着てワールドシリーズ連覇を目指すことになる。

メジャーを代表するスター選手同士の共闘に、SNS上のファンも大興奮だった。「まさか、この2人が同じユニ着て共闘するなんて……」「これ見て目頭が熱くなった」「一緒にいるなんて夢みたいな事ばかり起こるよね」といった声が寄せられた。新シーズンへ向けて、チーム内の良好な関係性がファンを喜ばせている。（Full-Count編集部）