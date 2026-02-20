最悪、手遅れになる…「いつか転職するかも」と思ったら即やるべき1つのこと

「このまま今の仕事を続けていいのか…？」

「職場が不満だらけ」「年収が低い」「将来が見えない」理由はさまざまあれ、「転職」を考えたことのある人は多いだろう。しかし転職は大きな決断ゆえの「迷い」がつきもの。「失敗リスクが怖い」「やりたいことがない」「転職先が見つからない」など、一歩を踏み出す勇気が出ないものだ。

「実は転職は人生の一大イベントにせず、“毎日ちょっとずつ考える”くらいが一番うまくいくんです」と語るのは、7回の転職で年収を6倍にした外資系うさぎのちょこさんだ。コネ無し、スキル無し、英語も苦手だったにもかかわらず、「年収と納得感の“両取り”」をし続けてきた秘訣とは何か？ 今回は『ゆる転職 リスクを抑えて年収1000万円を目指せる生き方』の中から、「うまくいくための転職の仕方」を紹介する。

「手遅れになる人」の特徴

「転職は人生の一大イベントだから、そう簡単には決められない…」

こう考えている人は、多いのではないでしょうか。転職は実際、まるで世界が変わったかのような大きな変化が訪れるイベントです。ついつい転職に全力「ガチ転職」スタイルになってしまうのも、いたしかたないでしょう。

しかし結論から言うと、この「ガチ転職」、もう古いです。「ガチ転職」をしてしまうと、失敗のリスクが高まります。なぜか。それは、「あなたの準備ができていない状態」だからです。せっかく転職のチャンスが巡ってきたのに、何も用意できていなければ、慌てて面接に望み、不十分なママで理想の企業にチャレンジすることになります。

「今すぐ職務経歴書を作る」

転職活動を本気モードでやると、正直、けっこうしんどいです。

今の仕事を普段通りこなしながら、仕事終わりや休みの時間に面接、企業調査……など、大変な時間と労力を取られます。

だからこそ、何でもないときに、「職務経歴書・履歴書」を予め作っておくのです。特に今すぐ転職の予定がなくても、いざ行きたい企業の求人が出たり、チャンスが巡ってきたときにバタバタしないために、日頃から備えておくのです。

これが、「ゆる転職」。人生の一大イベント「ガチ転職」ではなく、常日頃からちょっと転職のことを意識する、新しくてうまくいくライフスタイルです。

「常に10％」状態でいよう

「ゆる転職」で重要なのは、「特に転職する予定はないけれど、「常に10％」転職活動をしている状態」をつくることです。

重要なのでもう一度繰り返します。大切なのは、「いつどんな機会が訪れても、すぐに動き出せる準備を『常に10％』整えておくこと」です。

転職の予定がなくても、履歴書や職務経歴書を定期的に更新しておく、求人情報に日頃から目を通す、スカウトを受け取れる状態を維持しておく。

そうした小さな備えが積み重なっているからこそ、必要なときにスムーズに行動できるのです。

