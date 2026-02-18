20代後半〜30代の転職希望者　転職を考え始めたきっかけ...3位「年齢的な節目」、2位「キャリアの停滞感」、1位は？

学情は2026年2月9日、20代後半〜30代の転職希望者を対象とした「転職意識調査」の結果を発表した。

転職理由の最多は...「年収・待遇への不満」

調査では、転職を意識したきっかけを3つまで選択してもらったところ、「年収・待遇への不満」が50.5％で最多に。次いで、「キャリアの停滞感」が28.1％、「年齢的な節目」が27.7％、「将来を見据え、より高い年収や安定性の必要性を感じた」が27.1％と続いた。また、「人間関係・職場環境のストレス」が24.4％だった。

また、転職によって実現したいことを3つまで聞いたところ、「給与・年収が上がること」が最多の67.3％。続いて、「希望する仕事内容に従事」が39.6％、「スキルを身につけて成長」が32.0％、「良好な人間関係の構築」が25.7％となった。ほかに、「勤務時間や場所を自分でコントロールできる柔軟な働き方」と「残業時間の短縮や休日の確保」といった働き方に関する項目で、それぞれ17.8％となった。

調査は2025年12月29日〜2026年1月18日にインターネットで行われ、対象者は30代向け転職サイト「Ｒｅ就活30」のサイト来訪者。20代後半〜30代の転職希望者を対象とし、有効回答数は303人。