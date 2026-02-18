特別国会が１８日に召集され、国会首相指名選挙が行われた。衆院は自民・高市早苗氏が３５４票の圧倒的多数を獲得。一方で依然与党少数の参院では、１回目投票で高市氏が過半数（１２４）を下回る１２３票に止まり、中道・小川淳也氏との上位２名による決選投票が行われた。

決選では高市氏１２５票、小川氏６５票で、高市氏が第１０５代首相に選出されたが、無効４８票が出る荒れた結果となった。

ネットでは「酷い」「なぜ無効票なのか」「無効票多すぎないか」「無効票を投じた議員は恥を知るべき」「決選投票で無効票と白票は何がしたいんだ？」「総理大臣指命選挙の無効票多すぎるわ ガキかよ」「有権者バカにしてるやろって思うわ」「意味わからない」「残念」「良識的な大人がやることではない」「せめて野党第一党に入れる気概を見せてほしかった」との反応が相次いでいる。

参院によると、決選投票で「無効票」を投じたのは、「国民民主党・新緑風会２５票」「参政党１５票」「れいわ新選組５票」「チームみらい・無所属の会１票」「社民党２票」。

なお「白票」は８票で「日本共産党７票」「チームみらい・無所属の会１票」の内訳だった。