猫好きにはたまらない記念日「猫の日（2月22日・にゃんにゃんにゃんの日）」が今年もやってきます！旅行情報サイトの『じゃらんニュース』では、宿泊客を虜にする看板猫たちの最新アンケート「宿の看板猫ランキング2026」を発表しました。

全国の20代〜50代の1,044名を対象としたアンケートの結果、かわいらしさと個性あふれる接客スタイルを兼ね備えた5匹の猫たちがランクインしています。本記事では、堂々の1位に輝いた栃木県の長毛チャトラ「みみたん」をはじめ、トップ5に選ばれた看板猫たちを、鉄道ファン・旅行ファン必見の最新アクセス情報とともに詳しくご紹介します。春の訪れとともに、癒やしの“看板猫巡り旅”に出かけてみませんか？

2月22日は猫の日！『じゃらん』が選ぶ2026年「会ってみたい看板猫」トップ5

2月22日の「猫の日」は、1987年に日本の「猫の日実行委員会」が制定した、猫と一緒に暮らせる幸せに感謝する記念日です。じゃらんが発表した2026年度版のランキングでは、癒やし効果抜群のルックスと、宿泊客を虜にする独自の「接客スタイル」を持つ猫たちが選出されました。

■じゃらん 会ってみたい！宿の看板猫ランキング 2026

1位：みみたん（こだまの湯 山口屋旅館／栃木県）

2位：ナラ（ヴィラ勝山アヴェール／千葉県）

3位：かぼす（宿房 花しのぶ／大分県）

4位：タクちゃん（岩魚茶舎／山梨県）

5位：おやかた（姫宿 花かざし／愛知県）

（※情報は2026年1月時点のものです。おでかけの際はホームページなどで最新の情報をご確認ください）

第1位：ふわふわの尻尾が自慢のおてんば娘「みみたん」

みみたん

見事1位に輝いたのは、栃木県「こだまの湯 山口屋旅館」のみみたんです。2025年に旅館にやってきたチャトラ柄の女の子で、ふわふわの長毛と優雅に揺れるもふもふの尻尾が最大の魅力です。

人懐っこい性格ながら好奇心旺盛なおてんば娘で、姉妹猫のキナコと寄り添って眠る姿は「天使のよう」と宿泊客を魅了しています。アンケートでは「見た目が好み」「癒やされそう」といった声が多く寄せられました。

■鉄道アクセス

栃木県「こだまの湯 山口屋旅館」へのアクセスは、東北新幹線・宇都宮線の那須塩原駅⇒JRバス塩原方面行きへ乗換、「塩原門前」停留所下車、徒歩2分。自動車の場合は東北自動車道 西那須野･塩原ICから20分。

第2位：新人ながら人懐っこさ抜群の「ナラ」

ナラ

2位にランクインしたのは、千葉県「ヴィラ勝山アヴェール」のナラです。まだ新人の看板猫ですが、7匹の先輩猫から接客を学ぶ頑張り屋です。チェックアウトを見届けた後、お気に入りスタッフの膝の上でお昼寝する姿や、ユニークな寝相が多くのファンの心を掴んでいます。

■鉄道アクセス

千葉県「ヴィラ勝山アヴェール」へのアクセスは、JR内房線特急「さざなみ」の停車駅、安房勝山駅下車⇒駅から1.2km（徒歩約20分）。事前予約で送迎も可能です。

ここからは第3位〜第5位、個性派が勢揃い！貫禄の元ボス猫もご紹介。

3位：かぼす（大分県・宿房 花しのぶ）

かぼす

女将と一緒に部屋を案内する頼もしい4歳の猫です。普段はしっかり者ですが、なでられると甘えん坊に変身する「ギャップ萌え」が自慢です。

■鉄道アクセス

大分県「宿房 花しのぶ」へのアクセスは、JR久大本線の豊後中村駅で下車⇒タクシーで約30分。車でのアクセスは宿泊施設のホームページをご確認ください。

4位：タクちゃん（山梨県・岩魚茶舎）

タクちゃん

昔は臆病でしたが、今ではお出迎えもこなす頑張り屋です。ピンと立った尻尾と大きな声がチャームポイントのおっとりさんです。

■鉄道アクセス

富士急行線富士山駅、御殿場線御殿場駅などからバス（詳細は宿泊施設のホームページでご確認ください）

5位：おやかた（愛知県・姫宿 花かざし）

おやかた

元ボス猫という経歴を持ち、初めての人にも物おじしない堂々とした接客が魅力です。幸運を呼ぶとされる「かぎしっぽ」のユニークな動きは必見です。

■鉄道アクセス

JR東海道本線「蒲郡駅」から名鉄蒲郡線へ乗換、「西浦駅」下車⇒西浦駅からは無料送迎を利用可能です。

地方鉄道で「看板猫」に会いに行く

今回のランキングを見ると、地方の魅力的な鉄道路線を使って会いに行けるお宿も多いことが分かります。例えば2位の「ナラ」がいる宿へは内房線の特急「さざなみ」、5位の「おやかた」がいる宿へは名鉄蒲郡線といった路線を利用してアクセスできます。

近年、看板猫は単なるペットではなく、その宿や地域の「観光大使」としての役割を担うことも。鉄道を降り、バスや徒歩で宿へと向かうプロセスそのものが、猫に会うための期待感を高めるスパイスになります。2月22日の猫の日、ぜひ公共交通機関を乗り継いで、個性豊かな「もふもふスタッフ」たちに会いに行く“癒やしの鉄道旅”を計画してみてはいかがでしょうか。

今度の週末は、カメラを片手に看板猫のいる宿へ出かけてみてください。

（画像：「じゃらん 宿の看板猫ランキング 2026」）

