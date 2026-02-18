日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）の倉本昌弘副会長が１８日、都内で理事会後に会見し、昨年１２月に死去した国内男子ツアー最多９４勝の尾崎将司さん（享年７８）をしのび、国内初戦の東建ホームメイトカップ（４月９〜１２日、三重・東建多度ＣＣ名古屋）で「追悼ショット」を行う意向を明かした。

１２年４月の同大会では、前年１２月に死去した永久シード権保持者の杉原輝雄さん（享年７４）の追悼セレモニーを実施。尾崎さんが代表でお別れのあいさつをした後、１番ホールで倉本氏、丸山茂樹、片山晋呉、石川遼ら代表者１８人が２組に分かれ、煙を放つスモークボールで一斉に追悼のティーショットを放った。

倉本氏は「選手会と話し合い、（主催の）東建さんに申し入れをしている。杉原さんの時を参考にしたい」と話し、代表あいさつ者の選定などを進めるという。

東建ホームメイトカップは尾崎さんが９７、９９年に優勝した思い入れのある大会。コースでの追悼セレモニーに、多くのプロやファンが集うことになりそうだ。３月１６日には帝国ホテルでお別れの会を実施。８月には国内男子ツアーの「ＩＳＰＳ ＨＡＮＤＡ 夏に爆発 どれだけバーディー取れるんだトーナメント」が「ジャンボ尾崎追悼大会」として開催され、尾崎さんの偉大な功績をしのぶ１年となる。