ボトルワインと一緒にお祝い！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアメダル
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。
今回は、対象のメニューと一緒に楽しめる「スーベニアメダル」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアメダルスーベニアメダル
価格：対象のメニューにプラス750円
販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）
販売店舗：
東京ディズニーシー
・マゼランズ
・リストランテ・ディ・カナレット
25周年の記念にぴったりな、重厚感のあるシルバーカラーのスーベニアメダル。
メダルにはアニバーサリーロゴがデザインされ、ワインボトルのネックにかけられるジュビリーブルーのリボンが付いています。
「マゼランズ」や「リストランテ・ディ・カナレット」で、ボトルワインなどの対象メニューを注文したゲストだけが購入できる特別なアイテムです。
リボンには「Sparkling Jubilee」の文字がきらめき、ワインでお祝いを楽しむのにおすすめです。
ボトルワインなどと一緒に楽しめるアニバーサリーアイテム。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアメダルの紹介でした。
※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
(C)Disney
