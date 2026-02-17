ボトルワインと一緒にお祝い！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアメダル

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、対象のメニューと一緒に楽しめる「スーベニアメダル」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアメダルスーベニアメダル

価格：対象のメニューにプラス750円

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：

東京ディズニーシー

・マゼランズ

・リストランテ・ディ・カナレット

25周年の記念にぴったりな、重厚感のあるシルバーカラーのスーベニアメダル。

メダルにはアニバーサリーロゴがデザインされ、ワインボトルのネックにかけられるジュビリーブルーのリボンが付いています。

「マゼランズ」や「リストランテ・ディ・カナレット」で、ボトルワインなどの対象メニューを注文したゲストだけが購入できる特別なアイテムです。

リボンには「Sparkling Jubilee」の文字がきらめき、ワインでお祝いを楽しむのにおすすめです。

ボトルワインなどと一緒に楽しめるアニバーサリーアイテム。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアメダルの紹介でした。

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

