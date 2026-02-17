トヨタの「ステーションワゴン」がスゴい！

トヨタ「カローラ」シリーズは、1966年の初代誕生以来、世界累計販売台数5000万台を超えるという驚異的な記録を持つ、グローバルベストセラーカーを代表するモデルです。

その長い歴史の中で、時代のニーズに合わせて姿を変えてきたカローラですが、2019年に登場した現行「カローラツーリング」は、スタイリッシュなデザインと高い実用性を兼ね備えたステーションワゴンとして、発売から約6年が経過した今もなお、ラインナップの中核として支持を集めています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ最新「ステーションワゴン」です！（17枚）

この根強い人気をさらに強固なものにしたのが、2025年5月に実施された一部改良モデルの投入です。最大の注目点は、トヨタが進めるカーボンニュートラル戦略に基づき、パワートレインがハイブリッドシステムのみに一本化されたことでしょう。

具体的には、1.8リッターガソリンエンジンに高出力モーターを組み合わせた最新のハイブリッドユニットへと集約。これにより、29.5km／L（WLTCモード／X・2WD）という卓越した燃費性能と、モーター駆動ならではの力強くスムーズな加速性能が高いレベルで両立しました。

利便性や安全性の面でも、大きな飛躍を遂げています。これまでメーカーオプションとして設定されていた先進装備が数多く標準化され、所有する満足度を底上げしています。

例えば、最上級グレードの「W×B」には、スマートフォンを鍵として利用できるデジタルキーや、バックガイドモニターに簡易録画機能を加えたドライブレコーダー、そして直感的な操作が可能なディスプレイオーディオPlusが標準搭載されました。

また、中間グレードである「G」においても、足元を引き締める16インチアルミホイールやLEDフロントフォグランプが標準採用されるなど、外観・機能ともに魅力が増しています。

安全装備についても、ブラインドスポットモニターや安心降車アシスト、パーキングブレーキサポートといった最新の支援システムが主要グレードに標準展開され、日常のあらゆるシーンでの安心感が向上しました。

さらに、非常時への備えとして、アクセサリーコンセントに「給電アタッチメント」が標準装備された点も見逃せません。災害時などに車両を電源として活用できるこの機能は、現代のライフスタイルにおいて非常に価値のあるアップデートといえます。

カローラツーリングの価格（消費税込）は235万9500円から341万6600円（税込）に設定されており、充実した装備と高い走行性能を考えれば、依然として極めて高いコストパフォーマンスを維持しています。

伝統を守りつつも時代の先を見据えて進化を続けるカローラツーリングは、直近の改良によってその完成度がさらに高まり、より確かな信頼を集める一台となりました。

ネット上のユーザーの声を見ていくと、その圧倒的なバランスの良さに驚く声が目立ちます。「どんな人や環境にも馴染むベストバランスな一台」と評される通り、仕事から趣味まで幅広くこなせる汎用性の高さが、日本の道路環境において「最適解」として受け入れられているようです。

特に、トヨタのハイブリッド技術への信頼は厚く、「燃費が良すぎて驚いた」「低燃費技術が凄すぎる」といった驚きの声が後を絶ちません。

こうした性能を持ちながら、新車価格が235万円からという設定には「他メーカーが太刀打ちできないほどのコスパ」という称賛も寄せられており、次期愛車の候補として検討する人も増加しています。

また、他メーカーでステーションワゴンの選択肢が減っている現状も影響してか、「ワゴンを買うならやはりトヨタだな」という積極的な支持が集まっており、長年の他社ファンをも振り向かせるほどの実力を示しているようです。