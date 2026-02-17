½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡É¤ª²Ö¸«¤À¤ó¤´¡É¥¢¥¤¥¹¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ö¤µ¤¯¤é¤µ¤¯¤é¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Ë¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¯½Õ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¤µ¤¯¤é¤µ¤¯¤é¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡È¤µ¤¯¤é¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ö¤µ¤¯¤é¤µ¤¯¤é¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥óÅ¹ÊÞ
¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ê½Õ¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¤ª¤¤¤·¤µËþ³«¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é¤µ¤¯¤é¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£
¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Ç¤Ò¤ÈÂÁá¤¯½Õ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¤µ¤¯¤é¡É¤Ç¤¹¡£
¤ª²Ö¸«¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î3¿§¤À¤ó¤´¤ò¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥óÎ®¤Ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¤ª²Ö¸«¤À¤ó¤´ ¡Á¤µ¤¯¤éÉ÷Ì£¡Á¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Û¤«¤Ë¤â½Õ¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤·¤Æ¡ÖSakura¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥º¡×¤ä¡Ö¤ª²Ö¸«¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¼«Ëý¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥·¥§¥¤¥¯¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥·¥§¥¤¥¯¡×¤«¤é¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥·¥§¥¤¥¯ ÇòÅí¤ß¤ë¤¯¥·¥§¥¤¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸Ä¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤ª¥È¥¯¤âÁý¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó½é¤È¤Ê¤ë¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀîºê·ÊÂÀ»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡ù
¤ª²Ö¸«¤À¤ó¤´ ¡Á¤µ¤¯¤éÉ÷Ì£¡Á
²Á³Ê¡§¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º 420±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¡Á´ü´Ö¸ÂÄê
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¤µ¤¯¤é¤â¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢±öÌ£¤¬±£¤·Ì£¤Î¤µ¤¯¤éÉ÷Ì£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢ËÌÀîÈ¾Ê¼êÌ¾¦Å¹¤ÎËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËõÃã¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¤â¤ÁÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤®¤å¤¦¤Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¤ª¤â¤ÁÉ÷Ì£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤ª²Ö¸«¤À¤ó¤´ ¡Á¤µ¤¯¤éÉ÷Ì£¡Á¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ò¤é¤Ò¤é¤ÈÉñ¤¦¤µ¤¯¤é¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ºù¤Î²Ö¤Î¥Ú¡¼¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Î¤µ¤¯¤éÉ÷Ì£¥ê¥Ü¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Õ¤é¤·¤¤Ã¸¤¤¿§¹ç¤¤¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¿©¤Ù¤¿¤é¤ª²Ö¸«µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª²Ö¸«¤À¤ó¤´ ¡Á¤µ¤¯¤éÉ÷Ì£¡Á¡× ¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¥×¥é¥¹90±ß¤Ç¥¹¥â¡¼¥ë¥À¥Ö¥ë¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¡£
¡Ö¤ª²Ö¸«¤À¤ó¤´ ¡Á¤µ¤¯¤éÉ÷Ì£¡Á¡×¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÇ¼¸À¤¢¤º¤
¤³¤·¤¢¤óÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ºù¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡ÖÂçÇ¼¸À¤¢¤º¤¡×
¤µ¤¯¤é¡¢¤ª¤â¤Á¡¢ËõÃã¤Ë¤¢¤º¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ë¥é
Á¡ºÙ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê3¿§¤À¤ó¤´¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ð¥Ë¥é¤ÈÁêÀÈ´·²¡ª
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢´Å¤¤¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Sakura¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥º
½Õ¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¡ÖSakura¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥º¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤È¡Ö¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤Î2¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¯¤é
¤µ¤¯¤é¤â¤ÁÉ÷Ì£¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ëºù¤ÎÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤µ¤¯¤é¡×
´Å¤µ°ú¤Î©¤Ä±öÌ£¤Ç¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¥Á¥§¥ê¡¼
2025Ç¯¡ô¿ä¤·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼ÁíÁªµó¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤¬¡¢¤½¤Î¸øÌó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¥Á¥§¥ê¡¼¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ËË¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥Á¥§¥ê¡¼²ÌÆù¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¯¤é¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×
²Á³Ê¡§¥¹¥â¡¼¥ë 510±ß(ÀÇ¹þ)¡¿¥ì¥®¥å¥é¡¼ 760±ß(ÀÇ¹þ)
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤µ¤¯¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥Ã¥×¤âÅÐ¾ì¡£
¹¥¤¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à2¤Ä¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢¨¤µ¤¯¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤ª²Ö¸«¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¥µ¥ó¥Ç¡¼
¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¸ÂÄê
²Á³Ê¡§
¡¦¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó 760±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥× 790±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¤Ï¹¥¤¤Ê¥¹¥â¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¤¥¹¥ê¡¼¥à¤ò1¥³¡¢¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¤Ï¹¥¤¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬2¥³Áª¤Ù¤Þ¤¹
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë ¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¤ª²Ö¸«¤¬¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢½Õ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¡Ö¤ª²Ö¸«¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢ËõÃã¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¤ò¤Î¤»¡¢¹á¤ê¹â¤¤ËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê²Ö·¿¤Î¤ªóÏ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¤È¹á¤ê¹â¤¤ËõÃã¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¤ªóÏ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿©´¶¤äÌ£¤ï¤¤¤¬¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥É¥·¥§¥¤¥¯ ÇòÅí¤ß¤ë¤¯¥·¥§¥¤¥¯
²Á³Ê¡§750±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á5·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¼«Ëý¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥·¥§¥¤¥¯¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥·¥§¥¤¥¯¡×¤Î¿·ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥·¥§¥¤¥¯ ÇòÅí¤ß¤ë¤¯¥·¥§¥¤¥¯¡×
¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡ÖÇòÅí¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§¡×¤òµíÆý¤È¥ß¥¥·¥ó¥°¤·¡¢Åí¤Î²ÌÆùÆþ¤ê¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Åí¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥½¡¼¥¹¤Ï¥·¥§¥¤¥¯¤Î²¼¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥·¥§¥¤¥¯¤Èº®¤¼¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥·¥§¥¤¥¯¤Î¾å¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÅí¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÇòÅí¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§¤ÈÅí¤Î²ÌÆù¥½¡¼¥¹¤¬¤Õ¤ï¤ê¹¤¬¤ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¯¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹
²Á³Ê¡§
¡¦¥¹¥â¡¼¥ë 4¥³ 1,360±ß (ÀÇ¹þ)¡¿6¥³ 1,870±ß(ÀÇ¹þ)¡¿8¥³ 2,380±ß(ÀÇ¹þ)¡¿12¥³ 3,400±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼ 4¥³ 1,680±ß(ÀÇ¹þ)¡¿6¥³ 2,310±ß(ÀÇ¹þ)¡¿8¥³ 2,940±ß(ÀÇ¹þ)¡¿12¥³ 4,200±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¸Ä¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤ª¥È¥¯¤âÁý¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó½é¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀîºê·ÊÂÀ»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Àîºê»á¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·ÌÌ¤âÂ¦ÌÌ¤â¤µ¤¯¤é¿Ô¤¯¤·¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼êÅÚ»º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Àîºê·ÊÂÀ¡ÊKEITA KAWASAKI¡Ë»á¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2014Ç¯³ô¼°²ñ¼ÒKTION¤òÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀîºê·ÊÂÀ»á¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊHANA GRAPHIC ART¤Ê¤É´ûÂ¸¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë»Â¿·¤ÊºîÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦·úÃÛ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
Â´¶È¡¦Â´±à¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¤Ø¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡ÖÂ´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡£
¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¡Öº£Ç¯Â´¶È¡¦Â´±à¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤¬¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
½Õ¤ÎÁª¤Ù¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¯¡¼¥Ý¥óÆâÍÆ¡§
¡¦¥À¥Ö¥ë¤ò¹ØÆþ¤Ç¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò1¥³¥×¥é¥¹
¡¦2Ëç¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹6¥³Æþ¤¬8¥³Æþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó6¿ÍÊ¬¡Ë¤¬¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç1.5ÇÜ¡ÊÌó9¿ÍÊ¬¡Ë¤Ë
¡¦ÇÛÉÛ´ü´Ö¡¡2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦Í¸ú´ü´Ö¡¡2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë
´ü´ÖÃæ¡¢ÀÇ¹þ¤ß500±ß¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢½Õ¤ÎÁª¤Ù¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó1Ëç¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¤ò¹ØÆþ¤Ç¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬1¥³¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¯¡¼¥Ý¥ó2Ëç¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹6¥³Æþ¤¬¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç8¥³Æþ¤Ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó6¿ÍÊ¬¡Ë¤¬¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç1.5ÇÜ¡ÊÌó9¿ÍÊ¬¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ù
¢¨¥È¥ê¥×¥ë¤Ï¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÄó¶¡¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡È¤µ¤¯¤é¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î19Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤µ¤¯¤é¤µ¤¯¤é¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
