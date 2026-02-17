ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、金メダルを獲得した。ペアでのメダルは日本史上初の快挙になった。競技後に行われた表彰式を中継で見守った日本のファンは、和やかな雰囲気に感激していた。

大逆転の金メダルとなった。本来のりくりゅうらしい美しさで観客を魅了し、SP5位から大逆転で頂点に。銀メダルにはアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組（ジョージア）、銅メダルにはミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）が輝いた。

競技後の表彰式では、りくりゅうに逆転を許したジョージアとドイツ組も、お互いを称え合うように爽やかな笑顔で壇上に。ドイツ選手は視線を向け、高く手を上げて拍手を送っていた。この光景にX上の日本のファンからも「りくりゅうのほうに体を向けて拍手して2人のことを称えてるんだよね」「何このみんなが幸せな表彰式」「ペアの表彰式みんな仲良しで微笑ましい」「SP1位だったドイツペアが、表彰台で満面の笑みと拍手でりくりゅうを迎えてくれてたのも感動した」「表彰式、表彰台のコンビの喜ぶ様子や祝福する様子が見ていて気持ち良いね」「ジョージアもドイツのペアもいい人たちすぎて…」など感激するコメントが相次いだ。



（THE ANSWER編集部）