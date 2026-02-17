ÆüËÜºÇÂçµé¡ÖÀÅ²¬¤ª¤Ç¤óº×2026¡×2/27¡Á3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ª²áµîºÇÂ¿75²°Âæ¤¬½¸·ë¡¢¿¿¤Ã¹õ¤ÊÀäÉÊ¤ª¤Ç¤ó¤Ç¥Ï¥·¥´¼ò
ÀÅ²¬»Ô¤ÎÅß¤òºÌ¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¿©¤ÙÊâ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀÅ²¬¤ª¤Ç¤óº×2026¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢ÃÏ¸µÀÅ²¬¤ÎÌ¾Å¹¤«¤éÁ´¹ñ8¥¨¥ê¥¢¤Î¤´ÅöÃÏ¤ª¤Ç¤ó¤Þ¤ÇÌó75²°Âæ¤¬½¸·ë¤¹¤ë²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¡£Ê¸²½Ä£¤Î¡Ö100Ç¯¥Õ¡¼¥É¡×¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡È¤·¤¾¡Á¤«¤ª¤Ç¤ó¡É¤ÈÃÏ¼ò¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÀÅ²¬´Ñ¸÷¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¿·´´Àþ¡¦ÀÅ²¬±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê²°ÂæÊ¸²½¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤ÎÅß¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤3Æü´Ö¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÅ²¬¤ª¤Ç¤ó¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢ÀÅ²¬¤ª¤Ç¤ó¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î¤ª¤Ç¤ó¤È²¿¤«°ã¤¦¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Àï¸å¤Îº®Íð´ü¤Ëµí¥¹¥¸¤äÆÚ¥â¥Ä¤Ê¤É°Â²Á¤ÊºàÎÁ¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÀÅ²¬»ÔÌ±¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡ÖÀÅ²¬¤ª¤Ç¤ó¡×¡£¸½ºßÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÀÅ²¬¤ª¤Ç¤ó¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1. µí¤¹¤¸¥Ù¡¼¥¹¤Î¡Ö¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥¹¡¼¥×¡×
2. ÆÈÆÃ¤Î»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¹õ¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
3. ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ñºà¤¬¡Ö¶ú¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
4. »Å¾å¤²¤Ë¡ÖÀÄ³¤ÂÝ¡¦¤À¤·Ê´¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë
5. µï¼ò²°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÂÌ²Û»Ò²°¡×¤Ë¤â¤¢¤ë
ÀÅ²¬¤ª¤Ç¤ó¤Î¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
【参考】
静岡市は「食の宝庫」だった！ 静岡おでんやマグロなどおなじみのグルメから希少なチーズまで、知られざる食の魅力をレポート
²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¡ªÀÅ²¬±Ø¥¨¥ê¥¢¤¬¡ÖµðÂç¤ª¤Ç¤ó³¹¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë3Æü´Ö
¡ÖÀÅ²¬¤ª¤Ç¤ó¡×¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡ÖÀÅ²¬¤ª¤Ç¤óº×2026¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢JRÀÅ²¬±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¡¢Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Î¡ÖÀÄÍÕ¥·¥ó¥Ü¥ë¥í¡¼¥É¡×¡£Àï¸å¤Î»þÂå¡¢200Âæ°Ê¾å¤Î¤ª¤Ç¤ó²°Âæ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¤ª¤Ç¤ó²°Âæ¤ÏÅÔ»Ô³«È¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê½ù¡¹¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¡¢¸½ºß¤Ï°ìÉô¤ÎÅ¹¤¬¡ÖÀÄÍÕ¤ª¤Ç¤ó³¹¡×¤Ê¤É¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀÅ²¬¤ª¤Ç¤óº×2026¡×³«ºÅ¤Î3Æü´Ö¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é¤Î»²Àï¤ò´Þ¤á¡¢Ìó75Å¹ÊÞ¤â¤Î²°Âæ¤¬½¸·ë¡ª Åö»þ¤Î³èµ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÂçÄÌ¤ê¤òÀêµò¤·¤Þ¤¹¡£Ê¸²½Ä£¡Ö100Ç¯¥Õ¡¼¥É¡×¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÈ¼«¤Î¿©Ê¸²½¤Ï¡¢À§Èó°ìÅÙÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÅ²¬¤ª¤Ç¤ó¡×¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤ÈÃíÌÜ¥á¥Ë¥å¡¼
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿°µÅÝÅª¤Ê½ÐÅ¹¿ô¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢ÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿3¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÀº±Ô60Å¹ÊÞ°Ê¾å¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¤Û¤«¡¢ËÌ¤ÏÀÄ¿¹¤«¤éÀ¾¤Ï¶âÂô¡¦Ë¶¶¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ8¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏ¤ª¤Ç¤ó¡×¤¬ÆÃÊÌ»²Àï¡£³ÆÃÏ¤ÎÃÏ¼ò¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¤ª¤Ç¤ó¤ò¥Ï¥·¥´¤·¤Ê¤¬¤é°û¤ßÈæ¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ª¤Ç¤ó¥¾¡¼¥ó
ÀÅ²¬ÆÈ¼«¤Î¡ÖÂÌ²Û»Ò²°·Ï¤ª¤Ç¤ó¡×¤òºÆ¸½¡£¤«¤Ä¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¹»µ¢¤ê¤Ë¾®Á¬¤ò°®¤ê¤·¤á¤ÆÄÌ¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Î²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¿Æ»Ò¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ²°Âæ¤ª¤Ç¤ó¥¾¡¼¥ó
¤³¤ì¤¾ÀÅ²¬¤ª¤Ç¤ó¤Î¿¿¹üÄº¡£ÀÖÄóÅô¤¬Åô¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ç¡¢µí¤¹¤¸¤Î½Ð½Á¤¬¸ú¤¤¤¿¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥¹¡¼¥×¤Î¶ñºà¤ò¡¢ÃÏ¼ò¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤àÂç¿Í¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
3. Á´¹ñ¤ª¤Ç¤ó¥¾¡¼¥ó
ÀÄ¿¹¤Î¡Ö¥Ä¥Ö³Æþ¤ê¤ª¤Ç¤ó¡×¤ä¡¢Ì£Á¹¥À¥ì¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖË¶¶¤ª¤Ç¤ó¡×¡¢¹âµé¶ñºà¤¬Ìö¤ë¡Ö¶âÂô¤ª¤Ç¤ó¡×¤Ê¤É¡¢ÀÅ²¬¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ¤òÎ¹¤¹¤ëµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÚ»º¤â¡ÖÀÅ²¬Î®¡×¡ªÌÏ·¿¤Î³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ï¤âÅÐ¾ì
²ñ¾ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤â¤½¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤ªÅÚ»º¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼ÑÊª¹çÂÎ¥·¥º¥ª¥«¥ª¥Ç¥ó
¡ÖÌÏ·¿¤ÎÀ¤³¦¼óÅÔ¡×¤ò·Ç¤²¤ëÀÅ²¬¤é¤·¤¤°ìÉÊ¡£¤ª¤Ç¤ó¤Î¶ñºà¤¬¹çÂÎ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢Å´Æ»¡¦ÌÏ·¿¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¼ê¤Ë¤È¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤¾¡¼¤«¤ª¤Ç¤ó¥Á¥Ã¥×¥¹
Ï·ÊÞ¡ÖÅ·¿À²°¡×¤¬´Æ½¤¡£ÉÕÂ°¤Î¡ÖÀÄ¤Î¤ê¤À¤·Ê´¡×¤ò¸å¤«¤é¿¶¤ê¤«¤±¤ëÂÎ¸³·¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤ÎÏÃÂêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÅ²¬¤ª¤Ç¤óº×2026¡×³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë16:00¡Á21:00
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á21:00
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë10:00¡Á18:00
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì
ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÌò½êÁ° °ª¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦ÀÄÍÕ¥·¥ó¥Ü¥ë¥í¡¼¥É¡¦¸âÉþÄ®ÄÌ¤ê
¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÄÉ¼êÄ®5-1ÉÕ¶á¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹
JRÀÅ²¬±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬
ÀÅ²¬Å´Æ»¡Ö¿·ÀÅ²¬±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó7Ê¬
Æþ¾ìÎÁ
ÌµÎÁ¡Ê°û¿©Âå¤ÏÊÌÅÓ¡Ë
20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÀÅ²¬¤ª¤Ç¤óº×2026¡×¡£¤¿¤À¤Î¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÅ²¬¤Î¿Í¡¹¤¬¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿²°ÂæÊ¸²½¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¤ªº×¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½µËö¡¢Åòµ¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¹¤¬¤ëÀÅ²¬¤ÎÇ®¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÂÎ¸³¤·¤Ë¡¢¤¼¤Ò½Ù²ÏÏ©¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£ÀÅ²¬±Ø¤ò¹ß¤ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¡¢µðÂç¤Ê¤ª¤Ç¤ó³¹¤Ç¤¹¡£
