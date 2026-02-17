¾¾¹¾¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÄŽ¢·§ËÜ¤ÏÂà¶þ¤¹¤®¤ëŽ£¤ÈÃ²¤¤¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤¬¤½¤ì¤Ç¤âÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡Ê¢¨ËÜ¹Æ¤Ï°ìÉô¤Ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£·§ËÜ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¡ÈØ³Á³¤È¤·¤¿¡ÉÈ¬±À
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¤Ä¤¤¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î²ÈÂ²¤âÏ¢¤ì¤Æ¾¾¹¾¤«¤é·§ËÜ¤Ø¤ÈÉñÂæ¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¡£
Åö½é¤Ï¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥¤À¤¬¡¢²ÈÂ²¤â°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿¿¿´¤òÃÎ¤êËÝ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤Ë²ÈÂ²°¦‼
¼ÂºÝ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤â°ì½ï¤Î·§ËÜ¤Ø¤Î°Ü½»¤Ë¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©
¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤¬¤¿¤¯´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢È¬±À¤Ï·§ËÜ¤ËÂç¤¤ÊÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶å½£¤Ï¿ÀÏÃÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤µÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢È¬±À¤Ë·§ËÜ¤Ç¤Î»Å»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥Ð¥¸¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤ò±Ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ö¶å½£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿À¡¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢´üÂÔ¤Ë¶»ËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢·§ËÜ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢È¬±À¤ÏØ³Á³¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£·§ËÜ¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢È¬±À¤¬°Ü½»¤·¤¿1891Ç¯Åö»þ¤Î·§ËÜ¤ÏºÇ°¤Ê³¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ÅÚÃÏ¤Îµ¡·ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È¬±À¤Ï¡¢¶å½£¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÊ¸ÌÀ¤¬±É¤¨¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿ÀÏÃ¤¬¤¢¤ëÅÚÃÏ¤òÁÛÁü¤·´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·§ËÜ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¾å¤Ë¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¹¤Ù¤Æ¿á¤Èô¤ó¤À¤è¤¦¤Ê³¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Ê¤¼¤«¡©
È¬±À¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·§ËÜ¤Ï¡¢14Ç¯Á°¤ÎÀ¾ÆîÀïÁè¡Ê1877Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾Æ¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ÆÄÙÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¢£»º¶È¤¬°é¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿³¹
¼Â¤Ë¡¢À¾ÆîÀïÁè¤Ç¤Î·§ËÜ¤ÎÄÙÌÇ¤Ö¤ê¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ö¡ØÏ·ÊÞ´ë¶È¡Ù¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¼ÒÎò100Ç¯¤ò±Û¤¨¤ë´ë¶È¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¤ï¤º¤«1.1¡ó¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î2.5¡ó¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¡£ÌÀ¼£°Ê¹ß¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿»¥ËÚ»Ô¤Ç¤â3.5¡ó¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¹ó¤¤¿ô»ú¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤â¤È¤â¤È¶å½£¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¤À¤Ã¤¿·§ËÜ¤ÏÌÀ¼£°Ý¿·°Ê¹ß¡¢ÉÔÊ¿»ÎÂ²¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1876Ç¯¤Ë¤Ï¿ÀÉ÷Ï¢¤ÎÍð¤¬ËÖÈ¯¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤âÎä¤á¤ä¤é¤Ì¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿À¾ÆîÀïÁè¤Ç¡¢·§ËÜ¸©¤ÏÎ¦·³¤¬Î©¤ÆäÆ¤â¤Ã¤¿·§ËÜ¾ë¤ò»Ï¤á³ÆÃÏ¤¬Àï¾ì¤Ë¡£¾ë¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ë²¼Ä®¤Ï¾Æ¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¡¢²ÃÆ£À¶Àµ°ÊÍè¤Î·§ËÜ¤Ï¤³¤³¤Ç¤Û¤Ü¾ÃÌÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¤·¤¯¤¸¤ê¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Ê¤Ë¤â»º¶È¤¬°é¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¸å¤Î·§ËÜ¤ÎÎò»Ë¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¥»¥á¥ó¥È»º¶È¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿È¬Âå¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ¤Ë¤ÏÂåÉ½»º¶È¤Ï¥Ê¥·¡£¸©Ä£¡¢¤½¤ì¤Ë1886Ç¯¤Ë³«¹»¤·¤¿Âè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¡Ê¸å¡¢Âè¸Þ¹âÅù³Ø¹»¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âè6»ÕÃÄ¤È¤¤¤Ã¤¿¶µ°é¤ä¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã±¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ·ÐºÑ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£»º¶È¤âÊ¸²½¤â¤Ê¤Ë¤âÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¾ÃÈñ·ÐºÑÅÔ»Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¤«¤Ä¤Æ¤Î±É¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿¡Ö¸µ¡¦Ãæ¿´ÅÔ»Ô¡×
¶áÂå°Ê¹ß¤Î·§ËÜ¤¬¤¤¤«¤Ë¹ó¤«¤Ã¤¿¤«¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢Å´Æ»±Ø¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£·§ËÜ±Ø¤¬³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ï1871Ç¯7·î¤Î¤³¤È¡£
¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤ÎJR·§ËÜ±Ø¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤«¤é¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¹Ù³°¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Åö»þ¤Î·§ËÜ¸©¤¬ÅÚÃÏÇã¼ýÍ½»»¤òÇ±½Ð¤Ç¤¤º¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Þ¤ÇÀþÏ©¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë»º¶È¤È¾¦¶È¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡²¬¤Ë¶å½£¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¼ã¼Ô¤ÏÊ¡²¬¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¤¿¤é¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÃë´Ö¤¿¤«¤·¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«·§ËÜ¸©¡Ù¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¢2021Ç¯¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢È¬±À¤¬Ë¬¤ì¤¿Åö»þ¤Î·§ËÜ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î±É¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿¡Ö¸µ¡¦Ãæ¿´ÅÔ»Ô¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢¤¿¤À¿êÂà¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¾ÆîÀïÁè¤Ë³¹¤â·ÐºÑ¤âÇË²õ¤µ¤ì¡¢»º¶È¤â°é¤¿¤Ê¤¤¡£¶Ï¤«¤Ê´õË¾¤Ï¡¢°ÒÄ¥¤ê¤¯¤µ¤Ã¤¿´±Î½µ¡¹½¤È¶µ°éµ¡´Ø¤À¤±¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Ó¤Ä¤Ê³¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤òÃù¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¡£È¬±À¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿ÀÏÃ¤Î»Ä¤ë¸Å¤ÎÉ¤¶å½£¡×¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤â¤Ã¤È¤â°Å¹õ¤Ê»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¡£
Î¥¤ì¤¿¤¯¤ÆÎ¥¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾¾¹¾¤Ë¤ÏÌ¤Îý¤â¤¢¤ëÈ¬±À¡£¤Ç¤â¡¢¶å½£¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿ÀÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤Æ¥»¥Ä¤ä²ÈÂ²¤¿¤Á¤È¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿·§ËÜ¡£¤½¤Î»´¾õ¤Ë¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¹ø¤¬ºÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¤â¤Ï¤ä¡Ö¥¸¥´¥¯¥¸¥´¥¯¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤ÎÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£·§ËÜ¤Ç¤Ï¡ÈÄ¶¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¡É¾®ÀôÈ¬±À
¤½¤â¤½¤â·§ËÜ¤ËÂÚºß¤·¤¿3Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡¢È¬±À¤Îµ¡·ù¤Ï¤º¤Ã¤È°¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¡¢³¹¤ò¤¢¤²¤Æ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¾¹¾»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·§ËÜ»ÔÌ±¤ÏÎä¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ì¤¯¤é¤¤Îä¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬¡Ö»³±¢Ãæ±û¿·Êó¡×¤Ï204·ï¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö·§ËÜÆüÆü¿·Ê¹¡×¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë70·ï¡£¾¾¹¾¤Î3Ê¬¤Î1¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤¬¾¾¹¾¤ËÂÚºß¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1Ç¯¤È¿ô¥«·î¡£¤Ç¤â¡¢È¬±À¤Ï¾¾¹¾¤Î¿Í¤Ê¤é¤Ð¿Æ¤·¤ß¸Ø¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢·§ËÜ¤Ï3Ç¯¤âÂÚºß¤·µìµï¤â¸½Â¸¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÄ¶¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê°·¤¤¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÌµºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¤ÎºîÀ®¤äÇîÊª´Û¤Ç¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ»æ¤Ç¤Î°·¤¤¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î²¹ÅÙ¤ÎÄã¤µ¤òÇ¡¼Â¤Ë¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬±À¤ò¸¦µæ¤·¤¿ÅÄÉôÎ´¼¡¤âÃø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¤ò¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤°¤Ã¤È´®¤¨¤Æ¿ÉÊú¤·¤¿3Ç¯´Ö
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢È¬±À¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬²¿¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤³¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Ê¤Ë¤âÊ¸²½¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À´±Î½¤ä¤é·³¿Í¤ä¤é¤¬ïèÊâ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Î¤ª¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¢¤º¤«¤ë¤À¤±¤Ç·ÐºÑ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£º£¤Ç¤â·§ËÜ»Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Å·Áð¤äÈ¬Âå¤È¤ÏÃÊ°ã¤¤¤ËÌò¿Í¤¬°ÒÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤À¤¬¡ÊÉ®¼Ô¤ÎÂÎ¸³¡Ë¡¢ÌÀ¼£¤ÎÀ¤¤Ê¤é¤Ê¤ª¤¤¤Ã¤½¤¦¹ó¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤¯¤éµëÎÁ¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤ÏÈ¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£·è¤·¤ÆÄ¹µï¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÈ¬±À¤Ê¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¡ª¡×¤È3Æü¤â»ý¤¿¤º¤Ë¼É½¤òÄó½Ð¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢ÆüËÜ¤ËË¬¤ì¤¿»þ¤ËÂÚºßÈñ¤Î¤¢¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¥º¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤È¤Î·ÀÌó¤ò¡¢Æ±Æ»¤ÎÁÞ³¨²è²È¤Î¤Û¤¦¤¬¸¶¹ÆÎÁ¤¬¹â¤¤¤È·ãÅÜ¤·¤Æ¡¢ÇË´þ¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ëµ¤¤¬Ã»¤¤¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢È¬±À¤Ï¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤°¤Ã¤È´®¤¨¤Æ3Ç¯´Ö¤â¿ÉÊú¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤ë»þ¤ÏÆÈ¿È¡£¼º¤¦Êª¤Ê¤É¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ö¤ì¤«¤Ö¤ì¤Ç¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Êºî²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤ÏÀ¸³¶±ï¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿°¦¤¹¤Ù¤ºÊ¤È²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£¡ÖÂç¹õÃì¡×¤È¤·¤Æ¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÀÕÇ¤´¶
·§ËÜÂÚºßÃæ¤Ë¡¢¤³¤Î¿¦¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ð¥¸¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤ÎÃæ¤ËÈ¬±À¤Ï¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬±À¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬Âç¹õÃì¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤òÍÜ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ëÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥»¥Ä¤È¤½¤Î²ÈÂ²Ã£¤â¼«Ê¬¤òÃ±¤Ë¡Ö²Ô¤®¤Î¤è¤¤Ì»¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ï°·¤ï¤Ê¤¤¡£¿©»ö¤Ï¡¢¤Þ¤ºÈ¬±À¤¬ºÇ½é¤Ç¡¢È¬±À¤¬¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¸½Âå¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤µ¤µ¤«²á¾ê¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¿®Íê¤È´üÂÔ¤¬¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢È¬±À¤âÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Çáòáû¤òµ¯¤³¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²¶¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¸¤Ã¤È²æËý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢·§ËÜ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î1893Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤Î°ìÍº¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢È¬±À¤Î³Ð¸ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤Î»þ¡¢È¬±À¤Ï43ºÐ¡£ÌÀ¼£¤ÎÀ¤¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä½éÏ·¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ç¯Îð¤Ç¤¢¤ë¡£ËÞÍÇ¤Ê¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Öº£¤µ¤é»Ò¶¡¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢È¬±À¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£°ìÍº¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¸ÀÍÕ¡×¤òÍ§¿Í¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿
Í§¿Í¥¨¥ë¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤Ë°¸¤Æ¤¿Â©»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÃÎ¤é¤»¤ë¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¡Ö½Ð»º¡×¤È±¾¤¦»ö¤Ï¡¢¿ÀÀ»¤ÊÊªËô¶²¤í¤·¤¤Êª¤Ç¡¢½¡¶µ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊÝ¸î¤·¤Æ¤â¤Þ¤À½½Ê¬¤È±¾¤Ø¤Ê¤¤»ö¤òÈó¾ï¤Ë¿¼¤¯¤µ¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë½÷¤òµÔÂÔ¤¹¤ëÃË¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢Å·ÃÏ¤·¤Ð¤é¤¯°Å¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¹¬Ê¡¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÖÉÔ²Ä»×µÄ¤ÎÎÏ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¶³¤·¤¯´¶¼Õ¤·¤¿»ö¤òÇò¾õ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¸æÂÎ¤Îµ§¤ê¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬¶ò¤«¤Ê»ö¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¸æÂÎ¤Îµ§¤ê¡×¤È¤Ï¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡Ê¥¥ê¥¹¥È¤Îº²¡Ë¡×¤È¤¤¤¦µ§ÅøÊ¸¤Î¤³¤È¡£¡Ö´ê¤ï¤¯¤Ï¥¥ê¥¹¥È¤Î¸æº²¡¢²æ¤òÀ»¤Ê¤é¤·¤á¡¢¥¥ê¥¹¥È¤Î¸æÂÎ¡¢²æ¤òµß¤¤¡¢¥¥ê¥¹¥È¤Î¸æ·ì¡¢²æ¤ò¿ì¤ï¤·¤á¡¢¥¥ê¥¹¥È¤Î¸æÏÆÊ¢¤è¤êÅ©¤ê¤·¿å¡¢²æ¤òÀ¶¤á¡¢¥¥ê¥¹¥È¤Î¸æ¼õÆñ¡¢²æ¤ò¶¯¤á¤ó»ö¤ò¡Ä¡Ä¡×¤ÈÂ³¤¯¡£
È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÏÊì¤ò¼Î¤Æ¤¿Éã¤Î¶µÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤í¤¯¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤Ê¤¤´ó½É³Ø¹»¤Ç·ù¡¹¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¼«Ê¬¤ÎÅ¨¤ËÃÍ¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤¶¡¢¥»¥Ä¤¬½Ð»º¤Î»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»×¤ï¤º¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸¡×¤Ç³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤«
Í§¿Í¤Î¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤â¡¢È¬±À¤Î¸ý¤«¤é¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÁþ°¤Ï¾ï¡¹Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÈ¬±À¤¬¡¢¥»¥Ä¤Î½Ð»º¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢Áþ¤à¤Ù¤¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Îµ§ÅøÊ¸¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢Éã¿Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¡¢²áµî¤ÎÁþ°¤¹¤é¼Î¤Æ¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿À¤Ë¤Þ¤Çµ§¤ê»Ï¤á¤ë¡Ä¡Ä¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤½¤³¤Ë¡¢È¬±À¤Î³Ð¸ç¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Â³¤¯Ê¸¾Ï¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉ®¤¬³ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·¯¤¬¤¤¤Ä¤«Éã¤È¤Ê¤é¤ì¤ë»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤ÇºÇ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¶¯¤¤´¶¤¸¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤ÎºÙ¤¤¶«¤ÓÀ¼¤òÊ¹¤¯»þ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´¶Æ°¤·¤¿¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤â¡Ö¥³¥¤¥Ä¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤Î°ìÍº¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¬±À¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ò¡¢²ÈÂ²¤ò¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ë¤ÏÁø¤ï¤»¤Þ¤¤¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤Ï¤º¤À¡£Êì¤ò¼Î¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤¿Áþ¤Éã¤Î¤è¤¦¤Ë²ÈÂ²¤òÂ½³¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢¿©¤¦¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î³Ð¸ç¤¬¡¢ºÇ°¤Î³¹¤ËÈ¬±À¤òÎ±¤Þ¤é¤»¤¿ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë