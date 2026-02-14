2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪で人気を誇る日本の“ピンバッジ”について明かした。

「オリンピックといえば！ピンバッジ交換！！」と書き出し、取材パスにつけたピンバッジの写真を公開。「各国やチームの代表選手と交換したり！ボランティアさんと交換したり！！その為に日本代表の選手はteam JAPANのバッジを10個くらい最初にもらいます！」と重要なコミュニケーションツールになっていることを説明した。

「その中でも日本のTV局のバッジはめちゃ人気。アニメめちゃ人気！！！正直レアです。笑」と報告。「オリンピックで競技だけではなくてピンバッジを通していろんな人とコミュニケーションをとれるのは凄くいいなと思っています！！」とつづり、「そんなオリンピックあるあるでした」と締めくくった。

フォロワーからは「どれも可愛い」「うらやましい」「キャラクターが渋滞」「ティナは?」などの声が寄せられた。