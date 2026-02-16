「SUENAGA Group トヨペットカップ 岡山県少年サッカー優勝大会」の決勝戦がきのう（15日）岡山県備前市で行われました。

【写真を見る】岡山県少年サッカー優勝大会 ファジアーノ岡山U－12が8年ぶりの栄冠「このメンバーと一緒にプレーできてうれしかった」

決勝戦はオオタフットボールクラブとファジアーノ岡山U－12。昨年と同じカードの対戦となりました。

前半5分、黄色のユニフォーム、オオタフットボールクラブの後中選手が左サイドから切り込み先制ゴールをあげます。

対するファジアーノは前半18分、フリーキックのチャンスからこぼれ球を安選手が冷静に押し込み同点。試合を振り出しに戻します。

エンドが変わった後半3分、ファジアーノは安選手のクロスを10番、宮崎選手がヒールで落とし、最後は藤井選手。これが決勝点となりファジアーノ岡山U－12が、8年ぶり2度目の栄冠に輝きました。

ファジアーノのプロでたくさん活躍したい

（決勝ゴール 藤井公翔選手）

「勝つことだけを考えていたので、いつも練習していたことを出すことを意識しました」

（ファジアーノ岡山 U－12 山田葵キャプテン）

「このメンバーと一緒にプレーできてとてもうれしかったです」

（Qこれからどんな選手になりたいですか？）

「ファジアーノのプロでたくさん活躍したいです」

大会の模様は来月（3月）7日にRSKテレビの特別番組で放送します。