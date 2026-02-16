¥Û¥ó¥À¡Ö¿·¤¿¤Ê¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¡ª Á´Ä¹4.7m¤Î¡ÈÆ²¡¹¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ç¼¼Æâ¹¤Ó¤í¡ª ¡Ö¥¢¥³¡¼¥É¡×¾ù¤ê¤Î2L¥¨¥ó¥¸¥ó¡õ¹âÀÇ½»Í¶î¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡Ö¿·CR-V¡×¤È¤Ï¡ª
¥Û¥ó¥À¡Ö¿·CR-V¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¡ª
¡¡¥Û¥ó¥À¤¬¸Ø¤ëÀ¤³¦ÀïÎ¬¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢1995Ç¯¤ÎÃÂÀ¸¤«¤éÎß·×1500ËüÂæ°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¡ÖCR-V¡×¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤ËÀè¹ÔÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥¹ÀìÍÑ¤ÎFCEV¡Ê¿åÁÇÇ³ÎÁ¼Ö¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ËÂ³¤¡¢¡ÖËÜÌ¿¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö´¶Æ°CR-V¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤ë¿··¿¤Ï¡¢Áö¤ê¤È²÷Å¬À¡¢¤½¤·¤ÆÍøÊØÀ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶Ë¤á¤¿¡Öµæ¶Ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¿åÊ¿´ðÄ´¤ÎÃ¼Àµ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢ÅÁÅý¤Î½Ä·¿¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢½Å¿´¤ò¹â¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤ÇSUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤È¹âµé´¶¤òÎ¾Î©¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¿·¿§¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ò´Þ¤àÁ´5¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4700mm¡ßÁ´Éý1865mm¡ßÁ´¹â1680mm¤Ø¤È¡¢ÀèÂå¤è¤ê¤â³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î³¹Ãæ¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿CR-V¤Î¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10¥¤¥ó¥Á¥á¡¼¥¿¡¼¤äGoogleÅëºÜ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢BOSE¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¿ÊÁõÈ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢»ë³¦¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÖÆ°´¶»ë³¦¡×Àß·×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥Éµ¡¹½ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢µï½»À¤ÈÀÑºÜÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°4¸Ä¤òÍ¾Íµ¤ÇÀÑ¤ß¹þ¤á¤ëÂçÍÆÎÌ¤Î²Ù¼¼¤ä¡¢Á°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¡¢¤½¤Î²÷Å¬À¤ÏÎòÂå¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤ë¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥»¥À¥ó¡Ö¥¢¥³¡¼¥É¡×¾ù¤ê¤Î2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢¹â½ÐÎÏ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Âè4À¤Âå¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Öe¡§HEV¡×¤òÅëºÜ¡£
¡¡CR-VÀìÍÑ¤Î¡Ö2ÃÊÄ¾·ë¥®¥¢¡×¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂ®ÅÙ°è¤Ç¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤ÈÍ¥¤ì¤¿Ç³ÈñÀÇ½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËåÌÌ©¤Ê¶îÆ°ÎÏÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àAWD¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÀãÆ»¤«¤é¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤òÌä¤ï¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤âÁ´Êý°Ì°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHonda SENSING 360¡×¤ò¥Û¥ó¥À¤ÎSUV¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½éºÎÍÑ¤·¡¢ËüÁ´¤Î¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¡ÖRS¡×¤È¡¢¹õ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¡ÖRS BLACK EDITION¡×¤Î2¥°¥ì¡¼¥É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿CR-V¤Î²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤ÎÈ¯Çä¤È¤È¤â¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£