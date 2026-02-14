パ・リーグTVの公式アカウントが2月12日、Instagramを更新した。福岡ソフトバンクホークス所属の上茶谷大河（29）がチームメイトのモノマネをしている動画を公開した。

「かみちゃ モノマネクイズ」というテロップがついた動画には、マイクをバットに見立て、バッターボックスに立つ打者の真似をする上茶谷が収められている。全6問のクイズで、6人の打者の特徴を誇張し、笑いを誘うモノマネを披露している。上茶谷は移籍前に所属していた横浜DeNAベイスターズでも同様のモノマネを披露するほどひょうきんな性格だが、移籍後も変わらぬサービス精神だ。

【画像】モノマネを披露する上茶谷大河（画像はパ・リーグTV Instagramより引用）

動画には「やっぱ、かみちゃ面白すぎる」「パテレのおかげで水を得た魚のようになる上茶谷」「上茶谷のこのシリーズの凄いところは誇張しすぎてるのにちゃんと誰かのモノマネかは明確に伝わるところなんよな笑」というモノマネを絶賛する声や、DeNA時代に披露した｢誇張しすぎた今永昇太も面白いので、YouTubeなどでぜひご視聴ください」というベイスターズファンからの別のモノマネを勧める声もあった。