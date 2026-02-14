分冊百科を手がけるアシェット・コレクションズ・ジャパン（東京都新宿区）は、アニメ「勇者ライディーン」に登場する「ライディーン」を組み立てられる「週刊 勇者ライディーンをつくる」を、2026年2月18日に創刊。全国の書店および同社ウェブサイトで販売する。

光と音のギミック搭載、「ゴッド・バード」への変形も可能

毎号付属のパーツを組み立てることで、全高65センチサイズの「ライディーン」が完成するシリーズ。ボディおよび武装類も金属パーツで構成されるなど高精度の設計となっている。

指関節が可動し、大弓「ゴッド・ゴーガン」を構え、矢をつがえる指を再現可能。腕の盾を増強した「ゴッド・ブロック」のポーズや、「ゴッド・ブーメラン」、「ゴッド・ブレイカー」を構えた姿など、多彩なポージングができる。

また、神なる鳥「ゴッド・バード」への変形機構を備え、爪を可動させて物をつかませることも可能だ。

光と音のギミック操作ができるコープランダー1号「ブルーガー」型コントローラーが付属。ゴッド・バード形態時の噴射の発光や眼光など光のギミック、技名やセリフなどのサウンドエフェクトのほか、アニメシリーズのオープニングテーマの再生も楽しめる。

金属製の専用スタンドは、ライディーンとゴッド・バード、両形態でディスプレーが可能だ。

マガジンでは、組み立てガイドのほか、同作の制作に携わった関係者へのインタビューを実施。当時の苦労や笑い話、今だから言える裏話などを、複数回にわたって掲載する。

そのほか、ビジュアル中心の構成でライディーンのメカや戦闘能力を探究する「ライディーン・ザ・ギャラリー」、全50話のあらすじと見どころを解説する「完全エピソードガイド」などのコンテンツを掲載予定とのことだ。

刊行号数は全110号の予定

定期購読を申し込むと、「特製パーツ収納ボックス」「勇者ライディーン メタルポスター」「アクリルスタンド2種」「神面岩スマホスタンド」がプレゼントされる。

さらに第4号以降、毎号500円の追加で「1/12 スパーカーとひびき洸フィギュア」「ディスプレイボード＆ケース」「神面岩背景ポスター」が最終号と同時期に届く。

創刊号は特別価格の490円（以下全て税込）、第2号〜は通常価格の2199円。第30/60/100号は3990円。