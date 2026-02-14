ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が12日（日本時間13日）に行われ、21歳の小野光希（バートン）が銅メダルを獲得した。表彰式で愛おしそうな表情でメダルを見つめる姿が撮影され、大きな話題に。ダジャレでおなじみタレントも反応。「思わずもらい泣きしちゃった」と“オチなし”で正直に明かした。この投稿がフォロワーの混乱と感動を増幅させている。

ダジャレに慣れたフォロワーも思わず、ツッコミを入れざるを得なかった。

日本選手団「TEAM JAPAN」公式Xは「4年分の重み」と記し、1枚の写真を公開した。表彰式でメダルをもらった小野が雪が舞う中、愛おしそうにメダルを見つめる様子。このメダルのために4年間どれだけ心血を注いできたか、想いがうかがい知れるようなワンシーンで、大きな反響が広がった。

この場面に反応したのが、タレントとしても活躍する放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏。自身のXで「小野光希選手がふわふわと落ちる雪の中、うれし涙でメダルを眺める。まるで映画のワンシーン。思わずもらい泣きしちゃった」とつづった。

好意的なメッセージに見えるが、デーブ氏といえば普段はダジャレなどでオチをつける“スベり芸”が真骨頂。そんなキャラも忘れるほど、小野の名シーンに胸を打たれたようだった。その事実に多くのフォロワーが感動を増幅させ、反応を寄せている。

「まともな事言うと心配になる…」

「どこにダジャレがありますか？」

「デーブさん。茶化しにくいマジポストは困るんですけど。。」

「デーブがギャグマシーンではなく、珍しく人間らしい事を言うてる」

「思わずダジャレがないか読み直しましたよ」

「あのデーブさんがマトモなことを言ってる！前代未聞」

「珍しくオチがない。でも、わかる」

「デーブがダジャレとかの激寒ポストしていない！」

「デーブ、オチがないこと言ってるw」

一様に混乱しつつも、観る者の胸を打った小野にリスペクトを向けていた。



（THE ANSWER編集部）