スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位で連覇に届かなかった。1月に複数箇所の骨折を負いながら奇跡的に立った夢舞台。金には届かなかったが、魂のランを見せつけた。

ラスト3回目のランを完遂できなかった平野が、少しだけ笑って大歓声に応えた。自身4度目の夢舞台。連覇も、初めてメダルも逃したが、魂のランを見せた。

中継局のインタビューでは笑みを浮かべ、「生きてて良かったなって。ここで初めてやるトリックとかも後半出して、最後挑んでいたので。無事に怪我なく、無事に戻ってきて、それはすごい自分の中でちょっとホッとするところはある。生きてて良かった」と振り返った。

7位通過だった予選から難度を上げた。まさに命がけで臨み、1回目のランは転倒。2回目は高難度のルーティンを完遂した。86.50点と思うようにスコアは伸びなかったが、完全燃焼した。

かつてない苦境だった。五輪開幕20日前の1月17日、ラスト実戦だったW杯（スイス・ラークス）で、板が折れ曲がるほど激しく転倒。顔から出血し、複数個所の骨折などを負った。11日（日本時間12日）の予選後は「奇跡的な状況で今なんとか、ここに立てている。自分でもビックリしている」と話していた。

王座は戸塚優斗に譲ったが、確かに示した勇者の姿。平野は、「結果としては悔しいけど、これまでやってきたことは何一つ無駄ではない。またゼロから、この悔しさを繋げていけるように」と復権を誓っていた。



