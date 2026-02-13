「自分は良く滑るが…」フィギュア宇野昌磨がXで受験生に“珍要求” 「フォローは関係ありません」「外さないでください」
受験生に対して、ユーモアあふれる“珍リクエスト”を送った宇野昌磨(C)Getty Images
フィギュアスケート男子シングルで平昌、北京と2大会連続メダルを獲得し、現在はプロスケーターとして活躍する宇野昌磨が、2月13日までに自身のXを更新。フォロワーの受験生に対して、ユーモアあふれる“珍リクエスト”を送り、話題を呼んでいる。
2月は受験シーズンのど真ん中。それを踏まえ、宇野は「受験を控えてる皆さんへ」と切り出すと、「結果に繋がるのは日々のあなたの努力です」と投稿。勝負の世界で戦い続けてきた五輪メダリストらしく、安易な神頼みではなく、受験生本人の積み重ねを尊重するストレートなエールを送った。
しかし、真意はその後に続く切実なお願いにあった。「自分は良く滑るがフォローしていることは関係ありません」「フォローを外さないでください」。受験生にとって、「滑る」は「不合格」を想起させる縁起の悪い言葉とされているが、宇野はあくまで自分自身に限った話であると強調している。
職業柄として避けられない「滑る」と、受験生のデリケートな心理を掛け合わせた呼びかけに、コメント欄には「受験生の皆様 滑ることは宇野昌磨に任せて努力が実を結びますように」「氷上の宇野昌磨はよく滑るけど、Xの宇野昌磨の投稿は1ミリたりとも滑ってないので大丈夫」「宇野昌磨は演技が良いから縁起良いってね」などの反応が寄せられた。
さらには「私の代わりに滑って頂けると思いフォローしました」「宇野くん面白い！フォローした！」「代わりに昌磨くんが滑ってくれるから、受験生は滑らない！！逆にフォロワー増えるかも！」と新たなフォロワーが出現する現象も発生。宇野の投稿は広く拡散され、すでに6万以上の「いいね！」が押されている。
