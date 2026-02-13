「自分は良く滑るが…」フィギュア宇野昌磨がXで受験生に“珍要求”　「フォローは関係ありません」「外さないでください」

受験生に対して、ユーモアあふれる“珍リクエスト”を送った宇野昌磨(C)Getty Images

フィギュアスケート男子シングルで平昌、北京と2大会連続メダルを獲得し、現在はプロスケーターとして活躍する宇野昌磨が、2月13日までに自身のXを更新。フォロワーの受験生に対して、ユーモアあふれる“珍リクエスト”を送り、話題を呼んでいる。

2月は受験シーズンのど真ん中。それを踏まえ、宇野は「受験を控えてる皆さんへ」と切り出すと、「結果に繋がるのは日々のあなたの努力です」と投稿。勝負の世界で戦い続けてきた五輪メダリストらしく、安易な神頼みではなく、受験生本人の積み重ねを尊重するストレートなエールを送った。

しかし、真意はその後に続く切実なお願いにあった。「自分は良く滑るがフォローしていることは関係ありません」「フォローを外さないでください」。受験生にとって、「滑る」は「不合格」を想起させる縁起の悪い言葉とされているが、宇野はあくまで自分自身に限った話であると強調している。