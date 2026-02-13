Image: Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月13日は、Acer ノートパソコン Swift Go 14 AI Snapdragon X Plus がお得に登場しています。

Acer ノートパソコン Swift Go 14 AI Snapdragon X Plus 16GBメモリー 512 SSD 14.5インチ WUXGA IPS 非光沢 Windows 11 1.34kg 28時間駆動 顔認証カメラ 指紋認証 Copilotキー搭載 Copilot+ PC スチールグレイ SFG14-01-A56YA 89,800円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

9万円切りのSnapdragon X Plus搭載Copilot+ PC！ 専用キーでAIに即アクセス、「本気のAI PC」がこの値段で手に入る！

日々の業務からクリエイティブ作業まで対応できるSnapdragon X Plus搭載のCopilot+ PC「Acer ノートパソコン Swift Go 14 AI （SFG14-01-A56YA）」が、10％オフで9万円切りに！ 8コアCPU＋45 TOPSのHexagon NPU、GPU＋NPU合計75 TOPSという演算性能に、16GBメモリ／512GB SSDを備え、コスパ抜群の1台ですよ！

AI推論を高速化する45 TOPSのNPUを内蔵し、合計75 TOPSを実現。CopilotキーをワンタッチすればAIコンパニオンへ即アクセスでき、検索や要約、生成などを素早く呼び出せます。

14.5インチWUXGA（1920×1200）／120Hz IPSの高精細表示、1440p顔認証対応QHDカメラ、バックライトキーボードを搭載。ローカルAI動作時に光るアクティビティインジケーターも実装し、AIを使いこなしている感覚も手に入れられますよ。

最大約28時間駆動のロングバッテリーを搭載、1.34kgと軽量なのでガシガシ持ち歩けます

最大約28時間のロングバッテリーと約1.34kgの薄型軽量ボディで、日帰り出張なら充電器なしも可能に。180°ヒンジで色々なシーンで柔軟に使いこなせます。

ログインは顔認証＋電源ボタン内蔵の指紋認証のダブル生体認証。マスク時は指紋、外せば顔と状況に応じて使い分け可能です。AIに特化した高性能PCがこの値段、ゲットするなら今ですよ！

