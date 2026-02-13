＜おでんの新常識！？＞定番に加えて食べたい具といえば何？「いつもの」が格上げされるおすすめ食材
大鍋にたっぷり作れば2〜3回分のおかずになる「おでん」。とはいえ作るのは意外に手間だったりしますよね。それでも食べたくなってしまう人気メニュー。その「おでん」についてこのようなお題が、どこかの“お母さん”から投げられました。
『おでんの具、何か足したいやつある？ お母さん今スーパーにいるから、足したいのがあるなら教えて！ 餅巾着は買っているから』
どこかのお母さんからの問いかけ。さてみなさん、おでんに入れるプラスワン、何がいいですか？
いつものおでんの具材に何を追加する？ という問いかけ。ママたちからはさまざまなアイデアが寄せられました。そのなかでも一番反応が多かったものがこちら。
『うずら卵入りさつま揚げ』
練り物のなかにうずら卵が入っているアレですね。卵が大好きな人は、入っているとテンションが上がるかも。みなさんはいかがでしょう。おでんに限らず、卵が追加されるとなんとなく得した気分になりませんか。ハンバーグの目玉焼きトッピング的な。あれ、違いますか？（笑）
『八丁味噌入れて名古屋風にするで、豚モツと牛すじ売っとったら買っといてー』
『ウィンナー！』
その次に注目を集めていたのはこの2つ。いいですね、この雰囲気。とても楽しそうです。おでんは具材のバラエティさが魅力ですが、味付けも豊富。八丁味噌を入れた名古屋風とは気になります。出汁が出て、いい味になりそう。ウィンナーもいい出汁が出るうえに食べごたえもありますね。大人から子どもまで楽しめそうなプラスワン。みなさんのご家庭のおでんに入ることはありますか？
変わり種「おでん」プラスワン
定番から変わり種まで、さまざまな具材が寄せられた今回のトークテーマ。ここからは変わり種系なおでんのプラスワン具材を紹介してみましょう。
野菜系
『トマト食べてみたいんだけど、お母さん作れる？』
『じゃがいもか、里芋で』
『木耳（きくらげ）』
思わず投稿者“お母さん”にお願いまでしてしまいたくなった「トマト」。スープやみそ汁の具にするレシピもありますね。そうなると、おでんに入れてもおいしいかもしれませんね。トマトの酸味がおでんの出汁と相まってジューシーになりそう。そして「里芋」。一緒にあげられた「じゃがいも」はコンビニのおでんの具材でも見かけますが「里芋」は珍しくありませんか？ 地域差もあるのでしょうか。おでんの具材に粘り気のある食材、試してみたくなりますね。コリコリとした食感が楽しい「木耳（きくらげ）」も、練り物とは異なった食感がありますから、どのような相乗効果がもたらされるのか……。興味深いです。
魚介系
『タコをお願いします。いい出汁が出るそうです』
『串をさすのは私がやるで〜』
投稿者“お母さん”の影響か、みなさん娘になったような気分での会話がたいへん楽しそうです。魚介からは「タコ」があげられていましたが、ママの声にあるように、いい出汁が出そうですよね。ぷりっとした歯ごたえのある弾力に魚介のうまみ。聞いているだけでよだれが出そうです。
変わり種中の変わり種
『たこ焼き』
タコではなく「たこ焼き」！？ これはなかなかの変わり種具材の登場です。ちなみに筆者の知人は「シューマイ」と言っていたので、どちらも煮崩れてしまわないかが気になるところです。練り物に近い部分がありそうだから、いい出汁が出そうな気はしますが、みなさんはいかが思われますか？
【番外編】お母さんに甘えるママたち
『まだスーパーにいる？ 何でもいいからチョコ買ってきて』
『まだいる？ アイス買ってきて！ ジャイアントコーンの赤ね！』
見た瞬間に盛大に吹き出してしまった、ユーモアあふれるこのコメント。「おでんの具は……？」と思わず問いかけてしまいそうになりますが、このようなやりとりもネット掲示板ならではのお遊びかもしれませんね。
『亡くなった母からのメールにソックリで、何だか嬉しく切なくなりました。お母さんありがとねー。帰り気をつけてよ』
投稿者さんの文章を見て、亡くなられたお母さんを思い出したという声まで届きました。おでんのプラスワンを問うだけのものが、感動まで生んでしまうとは。すごいですね、ネットって。
求む、変わり種「おでん」プラスワン
大根やしらたきに玉子といった、絶対外したくない定番から、今回紹介したさまざまなおもしろそうなプラスワンな具材たちまで。みなさんは試してみたいものはありましたか？ 今度おでんを作るときの参考にしてみてくださいね。また、みなさんのご家庭で作るおでんの変わり種具材、もしあればぜひ教えてくださ〜い！