IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【戸建て/マンション】2026年引っ越しや新生活におすすめの光回線！月額料金安い＆高額キャッシュバックランキングTOP5！」と題した動画を公開した。引っ越しや新生活を始める人に向けて、最適な光回線の選び方をランキング形式で解説。ネコさや氏は、単に月額料金の安さだけでなく、「全員対象のキャッシュバック」と「乗り換え特典」の3つのポイントを総合的に評価することの重要性を強調している。



ネコさや氏は、選定基準として「月額料金が安い」「全員対象のキャッシュバック」「乗り換え特典」の3点を挙げ、ドコモ光やNURO光など人気の16社を徹底比較。その結果、第1位には「とくとくBB光」を選出した。同サービスは「月額料金が業界でもトップクラスに安い」点に加え、全員対象のキャッシュバックと対象範囲の広い乗り換え特典の両方が受けられる点を高く評価した。



第2位は「ドコモ光」。月額料金は比較的高めだが、「ドコモ経済圏」のユーザーにとっては大きなメリットがあると解説する。dカードでの支払いでdポイントの還元率がアップするなど、関連サービスとの連携で実質的なコストを抑えられるのが強みだとした。



第3位には「NURO光」がランクイン。独自の光ファイバー網を利用した「下り最大2ギガ」という通信速度と安定性が最大の魅力であると紹介。特にマンションタイプの料金は安価に設定されていると評価した。一方で、キャッシュバックの受け取り手続きが他社に比べて複雑な点を注意点として挙げている。



ネコさや氏は、光回線選びでは表面的な月額料金だけでなく、キャッシュバックや乗り換え特典を含めたトータルコストで判断することが重要だと指摘。特に、乗り換え時に発生する違約金や工事費残債、端末残債などをどこまで負担してくれるかは、各社で条件が大きく異なり、「事前にしっかりと確認することが大切です」と注意を促した。



動画の最後には、各回線の強みを再整理。自身のライフスタイルや利用中のスマホキャリア（経済圏）を考慮し、料金、速度、特典を総合的に見極めることが、新生活で後悔しないための光回線選びの鍵であると結論付けた。