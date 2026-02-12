かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

社内外のキーマンを探す

新しく入ってくる人について、どんな人かわからないので、まずは「お手並み拝見」モードになります。それはある程度、仕方のないことです。ここにランチ等で少しでも人間関係ができていると、このモードが変わっていきます。

もう仲間なので「一緒にやっていこう」というモードになるのです。何かをお願いされたとしても、人間関係があるなら受けてもらえる可能性が高くなります。もう赤の他人ではなくて、仲間だからです。人間とは、そういうものなのです。

ランチでももちろんいいのですが、これが夜の飲み会にまで行けるとなると、また大きく変わります。「古いスタイル」と言われてしまいますが、お酒が入ると、さらにお互いを出せるようになる確率が上がります。相手を認め合える空気が生まれますし、笑いもより起きるようになります。

平たく言えば、冗談を言える仲になると、さらに踏み込んで話ができるようになりますし、会社や仕事の話も一歩、踏み込んで聞けるようになります。

もし管理者として入るのであれば、会社や職場について、本当のところは、どう思っているのか、また何が課題だと思っているのか、といったことまで聞けるかもしれません。もちろん異動・入社したばかりなのですから、慎重に聞いていく必要はあります。

実は自分はこんなふうにしたらいいのでは、という仮説を持っているのですが、どう思いますか、といった仮説の壁打ちの場にもできるかもしれません。また、自分の仕事に懸ける思いや情熱を伝える場にもなります。

もとより新天地では、職場で誰がどんなことをしているか、理解しておくのはとても重要なことです。どんな人がいて、どんな役割を担っているのか。組織図がある会社なら、他部署についても聞いてみてもいいでしょう。

また多くの職場で、いわゆるキーマンが存在しています。ポジションは必ずしも上ではないけれど、実質的にその職場を仕切っている人がいたりします。会議でも、大きな存在感を持っていたりする場合もあります。

こうしたキーマンについても、尋ねてみてもいいと思います。職場でいきなり仕事中に聞くのは難しくても、ランチや夜の場であれば案外、スムーズに聞けたりするものです。社内だけでなく、社外のキーマンやキーとなる取引先についても、聞いておくのがお勧めです。

入社前に仮説を立てるために、社外の広告代理店や取引先といった関係者から情報収集することは重要です。このときに自社内のキーマンについても聞いておくとよいでしょう。

「この部署で最も力を持つ人は誰？」「最も面倒な人は誰？」なんてことは、社外の関係者にしか聞けないことでもあったりします。社内からの情報と、社外からの情報、両方の情報も使いながら、職場での人間関係を作っていくのです。

※本稿は『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』足立光（ダイヤモンド社）からの抜粋記事です。