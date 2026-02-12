頑張ってる感なく、こなれてイイ！！【40・50代】が速攻マネしたい♡「抜け感ボブ」

きちんと感を出しすぎず、自然と今っぽく見える抜け感ボブ。40・50代の髪質やボリューム変化を考えたカットやカラーの選び方次第で、印象はぐっと軽やかになります。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、ラフさと品のバランスが取れたボブスタイルを厳選してご紹介します。

艶グレージュで立体感を仕込むレイヤーボブ

深みのあるグレージュカラーが印象的なレイヤーボブ。トップは毛束を揺らすようにふんわりとカットし、ベースはタイトにくびれさせてからほんのり外ハネにしています。レイヤーで重さを調整することで、艶を保ちながら立体感を演出。落ち着きと軽さを両立した、抜け感のある仕上がりです。

ぷつっとラインが映えるミニボブ

あごライン上でコンパクトにまとめたミニボブ。毛先はぷつっとしたラインを残しつつ、全体はふんわり丸みのあるシルエットに整えています。髪表面はゆるく巻きつつ、毛先をタイトめに内へおさめることで、すっきりとした印象に。短めでもラフさが出やすいボブです。

表面レイヤーで軽さを出した前下がりボブ

やや前下がりのボブに、表面だけレイヤーを入れたスタイル。全体の長さや重さはキープしつつ、ふんわりしやすい形に整えられています。ヘルシーな明るめブラウンが、軽やかさを後押し。動きは控えめでも、自然な抜け感が生まれやすいスタイルです。

クセを活かしたコンパクトミニボブ

襟足をギリギリまで詰めた、コンパクトなミニボブ。コテなどは使わず地毛のクセを活かして耳にかけるだけで、ラフなのにこなれ感も漂う仕上がりに。黒髪ならではのニュアンスが引き立ち、作り込みすぎない雰囲気も魅力。スタイリングを簡単に済ませたい人にも、参考になるスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@tomomi__hair様、@shimanaka_futur様、@nodiss_miuk様、@amimotoki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里