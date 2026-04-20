白髪を隠すのではなく、ハイライトを活用して自然になじませるカラースタイルに注目が集まっています。定番のボブと組み合わせれば、手入れが行き届いたような美しいシルエットをより長く保てるかも！ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人に寄り添う自然な仕上がりの「白髪ぼかし × ボブ」をご紹介します。 くすみでなじませる、暖色ブラウンの丸みボブ ほんのりくすんだ暖色ブラウンで、白髪も一