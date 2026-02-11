²ü¸·Îá²¼¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤ò±Ç²è²½¡¡ÈãÈ½»¦Åþ¤Ç½Ð±é¼Ô¤é¤¬À¼ÌÀ¡Ö¾å±Ç¤òÁË»ß¡×¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë²ü¸·Îá²¼¤ÎÂæÏÑ¤Ç¼Ò²ñ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿Ì¤²ò·è»ö·ï¡ÖÎÓµÁÍº°ì²È»¦³²»ö·ï¡×¤òÂêºà¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ÂæÏÑ±Ç²è¡ÖÀ¤µª·ì°Æ¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤ä°äÂ²¤Ø¤ÎÂº½Å¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤Î½Ð±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï10Æü¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÁû¤¬¤»¡¢°äÂ²¤òºÆ¤Ó½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±ºî¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÀ½ºî¤ä¾å±Ç¡¢Ïª½Ð¤ò¤âÁË»ß¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âêºà¤ÎÉÒ´¶¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤äÅö»ö¼Ô¤ËÃÇ¤ê¤Ê¤¯À½ºî¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¡¢ÈãÈ½¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢1Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×µ¼Ô²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ä¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥ê¡¼¡ÊÍÌ¾®óÕ¡Ë¤ä¥ê¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¥Ê¡¼¡ÊÍûÀéÕ±¡Ë¡¢¥¸¥¨¥ó¡¦¥Þ¥ó¥·¥å¡¼¡Ê´Ê嫚½ñ¡Ë¡¢¥·¥¢¡¦¥¿¥ó¥Û¥ó¡Ê²ÆÆ¹¨¡Ë¡¢¥Û¥¢¥ó¡¦¥Ï¡¼¡Ê²«²Ï¡Ë¤é¤Ï10ÆüÌë¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ç½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌ¾µÁ¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢À½ºîÂ¦¤¬Åö»ö¼Ô¤ä°äÂ²¤«¤éµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë±£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó½ñ¤Ë¤Ï¡ÖËÜºî¤ò»£±Æ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¹çË¡¤Êµö²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤º¤ËÆ±ºî¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìµµö²Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò·ÀÌó»þ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
À½ºîÂ¦¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡ÖÅö»ö¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤òÂç¤¤¤Ë½ý¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¡Öº£¤Ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¡¢ËÜºî¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÀ½ºî¤ä¾å±Ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤Ç¤ÎÏª½Ð¤ò¤âÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¸ÄÊÌ¤ËÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¡¢À½ºîÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤Î¾ÓÁü¤ä»áÌ¾¡¢À¼¡¢¼Â±é¡¢Ãøºî¤Î»ÈÍÑ¤òÂ¨»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸·Àµ¤Ëµá¤á¤¿¤È¤·¡¢Í×µá¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏË¡Åª¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Î³ÔÌÚÀ¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï10ÆüÌë¡¢Ãæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«¤òÌµ´ü¸Â±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¢¦¡ÖÎÓµÁÍº°ì²È»¦³²»ö·ï¡×
²ü¸·Îá²¼¤Î1980Ç¯2·î28Æü¡¢Ì±¼ç²½¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¤È·Ù»¡¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡ÖÈþÎïÅç»ö·ï¡×¡Ê1979Ç¯¡Ë¤Ç¥Ç¥â¤Ë´ØÍ¿¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÎÓµÁÍº»á¤ÎÂæËÌ»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç¡¢ÎÓ»á¤ÎÊì¿Æ¤ÈÁÐ»Ò¤ÎÌ¼2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢Ä¹½÷¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¡£45Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤âÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤ä¿¿ÁêµæÌÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö°Ü¹Ô´üÀµµÁÂ¥¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×¤¬2020Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ä´Æ»¡±¡¤¬23Ç¯¤Ë¾µÇ§¤·¤¿ÁÜººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢·Ù»¡Â¦¤ÎÁÜºº¤Î¤º¤µ¤ó¤µ¤ä½ÅÂç¤Ê²á¼º¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
Æ±ºî¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âêºà¤ÎÉÒ´¶¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤äÅö»ö¼Ô¤ËÃÇ¤ê¤Ê¤¯À½ºî¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¡¢ÈãÈ½¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢1Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×µ¼Ô²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
À½ºîÂ¦¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡ÖÅö»ö¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤òÂç¤¤¤Ë½ý¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¡Öº£¤Ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¡¢ËÜºî¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÀ½ºî¤ä¾å±Ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤Ç¤ÎÏª½Ð¤ò¤âÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¸ÄÊÌ¤ËÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¡¢À½ºîÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤Î¾ÓÁü¤ä»áÌ¾¡¢À¼¡¢¼Â±é¡¢Ãøºî¤Î»ÈÍÑ¤òÂ¨»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸·Àµ¤Ëµá¤á¤¿¤È¤·¡¢Í×µá¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏË¡Åª¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Î³ÔÌÚÀ¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï10ÆüÌë¡¢Ãæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«¤òÌµ´ü¸Â±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¢¦¡ÖÎÓµÁÍº°ì²È»¦³²»ö·ï¡×
²ü¸·Îá²¼¤Î1980Ç¯2·î28Æü¡¢Ì±¼ç²½¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¤È·Ù»¡¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡ÖÈþÎïÅç»ö·ï¡×¡Ê1979Ç¯¡Ë¤Ç¥Ç¥â¤Ë´ØÍ¿¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÎÓµÁÍº»á¤ÎÂæËÌ»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç¡¢ÎÓ»á¤ÎÊì¿Æ¤ÈÁÐ»Ò¤ÎÌ¼2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢Ä¹½÷¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¡£45Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤âÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤ä¿¿ÁêµæÌÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö°Ü¹Ô´üÀµµÁÂ¥¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×¤¬2020Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ä´Æ»¡±¡¤¬23Ç¯¤Ë¾µÇ§¤·¤¿ÁÜººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢·Ù»¡Â¦¤ÎÁÜºº¤Î¤º¤µ¤ó¤µ¤ä½ÅÂç¤Ê²á¼º¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë