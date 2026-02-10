この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が「SNSで人気大爆発のマルタイ棒ラーメンアレンジをブチギレ氏原がレビューしてみた」を公開した。九州のソウルフードとして知られる「マルタイ棒ラーメン」を使用し、話題のアレンジレシピ4品を偏食家として知られる氏原が食べ比べ。その中で「一番美味い」「これぞお店の味」と絶賛されたレシピが明らかになった。



動画ではまず、パッケージ裏面の作り方通りに調理した「素ラーメン」を実食。「あっさりしていて屋台風の味」と評価しつつも、具材がないため「これだけでは物足りない」と本音を漏らす。そこから、SNS等で話題のアレンジレシピ検証へと移った。



最初に試したのは「油そば」。付属のスープと調味油に酢やごま油を加えてタレを作り、茹でた麺と卵黄を乗せるだけの簡単レシピだ。サカモトは「普通に美味い。2個いっちゃいそう」と箸を進める。続いて、1000万回再生されたという「焼きラーメン」に挑戦。粉末スープとソースで味付けした一品だが、卵黄と絡めた味わいに氏原は「めちゃくちゃカルボナーラの味がする」と困惑しつつも、麺の美味しさを再確認していた。



酸辣湯風アレンジを経て、最後に登場したのが料理研究家が考案した「焦がしニンニク豚骨ラーメン」。ラードで焦がしたニンニクと豆乳を使用し、豚骨のクリーミーさを再現した一品だ。一口食べた瞬間、氏原の表情が一変。「これは別格」「一番美味い」と絶賛し、「今までのアレンジで一番驚いた」「お店で出るやつだ」と興奮気味に語った。紅生姜との相性も抜群で、スープまで飲み干す勢いを見せた。



総評として氏原は、この焦がしニンニク豚骨について「常用してもいいレベルに入りかけた」と独特の言い回しで称賛。家庭で手軽に本格的な味が楽しめるマルタイ棒ラーメンのポテンシャルの高さを見せつける結果となった。