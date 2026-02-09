¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡È¥Ð¥«¥ê¥º¥àµÓËÜ¡ÉÄ«¥É¥éÈ´Å§¤ÎÎ¢¤Ç¡ÄËÜ»ï¡ÖÇ®°¦ÊóÆ»¡×¤«¤é4Ç¯¡È16ºÐº¹±Ç²è´ÆÆÄ¡É¤È¡ÖÍÉ¤ì¤ëÎø¿´¡×
¡¡2027Ç¯¤Ë¥Ð¥«¥ê¥º¥àµÓËÜ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯11·îËö¤Î¤³¤È¡£¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê¤ß¤µ¤È¡Ë¤À¡£
¡¡Èà½÷¤Î³èÌö¤ò¡¢·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¿ÅÄ¾ºÆó»á¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢Ãå¡¹¤ÈÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈ´Å§¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÇ½é¤ËÉ½ÉñÂæ¤Ç¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¤ÎNetflix¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤Ç¡¢¹õÌÚ¹áÌò¤ò±é¤¸¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥Ì¡¼¥É¥·¡¼¥ó¤ä²á·ã¤ÊÇ¨¤ì¾ì¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢À¤´Ö¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤â¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ä¡¢7kgÁýÎÌ¤·¤ÆÄ©¤ó¤À±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ø¤µ¤¬¤¹¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ë¡Ø¼ã¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä½÷ÀÈÇ¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤ÎÉ÷³Ê¡Ù¤È¡¢Ìò¤Î¤¿¤áÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤ÊÀ¤³¦ÅªÇÐÍ¥¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¾Î»¿¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Æ£¸¶ÎµÌé¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡ØÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤È¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ÏÂ¼¾å½Õ¼ù¤Î¾®Àâ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¾¤«¤·¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ËÜ»ï¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤à¡ÈÍ¾Íµ¡É¤Î»Ñ¤ÎÈà½÷¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤ÎÆü¡¢Èà½÷¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆËÜ»ï¤¬¸òºÝ¤òÊó¤¸¤¿¡È16ºÐÇ¯¾å´ÆÆÄ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬2022Ç¯3·î¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¹ÅÄ¤Î½ÐÀ¤ºî¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤Ç½õ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡¢ÊÒ»³¿µ»°»á¤È¤ÎÇ®°¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ»ï¤ÎÊóÆ»¸å¡¢ÊÒ»³»á¤Ï´ÆÆÄºî¤òÂ³¡¹¤ÈÀ¤¤Ë½Ð¤·¡¢¾®·ª½Ü¼ç±é¤ÎNetflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥¬¥¹¿Í´Ö¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¡¢2¿Í¤ÏÁê¹ç»±¤Ç¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¯¼«Âð¤Ø¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤éÌó4Ç¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë½ÐÀ¤¤ò¿ë¤²¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¡½¡½¡£±ÇÁü´Ø·¸¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤¬¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï°ì»þ¡¢ÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¡¢¤è¤ê¤òÌá¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤Â¿Ë»¤¹¤®¤Æ¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï¤È¤¯¤Ë·ëº§´êË¾¤¬¶¯¤¤¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ä«¥É¥éÁ°¤Ë·ëº§¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡¿¹ÅÄ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÎøÏ©¤¬¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡ÈÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¡É¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡È¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡É¤«¡½¡½¡£